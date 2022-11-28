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Produtora de aço aposta em liderança voltada para a sustentabilidade

CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, Jorge Oliveira destaca ações como produção de energia limpa e dessalinização da água do mar
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:02

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:02

ArcelorMittal
Enquanto novas tecnologias são desenvolvidas, o plano imediato da ArcelorMittal é apoiado na maximização do uso de tecnologias consolidadas Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Como continuar a crescer e, ao mesmo tempo, estar em harmonia com a região onde está inserida? Esta é uma das principais preocupações da ArcelorMittal, líder em aços no Brasil. Na liderança deste processo está Jorge Oliveira, vice-presidente da holding e CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.
O executivo de 57 anos, com mais de 30 deles dedicados à empresa, lembra que a ArcelorMittal possui projetos sustentáveis desde o início de sua operação e continua a investir em soluções voltadas para a sustentabilidade na planta de Tubarão e em todas no país e no mundo.

“Nós já começamos nossas operações com a geração de energia pelo aproveitamento de gases, isso no início da década de 80, evitando a utilização de energia de outros combustíveis fósseis. E desde 1998, somos autossuficientes em energia”, destaca.
Com seis centrais termelétricas, a unidade de Tubarão passou a comercializar, em 2007, o excedente de energia produzido, além de direcionar para outras plantas.
ArcelorMittal
Jorge Oliveira: "Precisamos motivar quem está ao nosso redor para que sejam criativos, sem pressões ou medo de errar” Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
Neste ano, a ArcelorMittal foi uma das ganhadoras do Prêmio ECO 2022, da Câmara Americana de Comércio, na categoria Processos, com o case “Uso sustentável do carvão vegetal para a estratégia de descarbonização”. A empresa tem, ainda, a meta de ser carbono neutro até 2050.
Para viabilizar os primeiros avanços rumo ao objetivo, a ArcelorMittal estabeleceu alvos intermediários. Enquanto novas tecnologias são desenvolvidas, o plano imediato é apoiado na maximização do uso de tecnologias consolidadas, como a injeção de finos de carvão vegetal renovável e gás natural nos altos-fornos, a maximização do consumo de sucata de aço, o consumo de energia elétrica renovável, aprimoramentos no processo de produção de carvão vegetal e ações para melhorias de eficiência energética.
“O desenvolvimento sustentável é um desafio diário. Temos de estar focados sempre no respeito às pessoas e ao meio ambiente. Estamos sempre em busca deste objetivo na ArcelorMittal”, reflete Jorge Oliveira.

Planta de dessalinização

Entre as iniciativas que se destacam está a planta de dessalinização de água do mar para fins industriais, já em operação, resultado de investimentos de R$ 50 milhões, com capacidade inicial para dessalinizar 500 m³/hora de água, o que garantirá maior segurança hídrica para a empresa e para o Espírito Santo.
A produtora de aço tem o menor índice de consumo industrial de água doce do Brasil. Pelo menos 96% da água que consome vêm do mar, sendo utilizada no resfriamento de equipamentos e de suas centrais termoelétricas, responsáveis pelo reaproveitamento de gases que fazem da empresa autossuficiente na geração de energia elétrica.
“O Espírito Santo é pioneiro nessa tecnologia no país e a gente espera que nos tornemos no futuro um laboratório para o desenvolvimento desta tecnologia no Brasil. O Estado continuará atraindo investimentos, sendo inovador, com logística eficiente”, frisa Jorge Oliveira.

Cuidado com as pessoas

O CEO credita parte do sucesso da gestão na ArcelorMittal ao cuidado com cada colaborador: são mais de 10 mil empregados diretos ou indiretos na unidade de Tubarão.
“Sou um humanista. Acredito em valores como generosidade e compaixão, e busco valorizar os atributos e as realizações humanas. As pessoas são o centro de tudo, fazem tudo mover e evoluir. Precisamos motivar quem está ao nosso redor para que sejam criativos, sem pressões ou medo de errar”, finaliza Jorge Oliveira.

Perfil

  • Jorge Oliveira
  • Idade: 57 anos
  • Cidade Natal: São Fidélis, Rio de Janeiro
  • Função: Vice-presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos America Latina
  • Formação: Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense e participou de Programas Executivos na Kellogg School of Managment (EUA) e Insead, na França.

Saiba mais

  • A ArcelorMittal Tubarão tem capacidade de produção anual de 7,5 milhões de toneladas de aço em placas e bobinas a quente.
  • A empresa está localizada numa área total de 13 milhões de m², o que equivale a 14% do município de Vitória.
  • Com cerca de 7 milhões de m², o Cinturão Verde da usina ocupa 50% da sua área total.
  • Atualmente, o índice de recirculação de água doce na ArcelorMittal Tubarão é de cerca de 98%.
  • Tubarão fechou contrato para utilização de gás natural em seu Alto-Forno 3, em parceria com a ES Gás, com fornecimento diário de 250 mil m/3.
  • A usina mantém em curso investimentos da ordem de R$ 1,8 bilhão até 2023, visando o cumprimento do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado com o Poder Público, em 2018, e que incluem uma série de melhorias para potencializar seu controle ambiental.

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