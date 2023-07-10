Operadora estimula consumidores a reciclar lixo eletrônico

No Espírito Santo, a Vivo disponibiliza 89 lojas para os consumidores Crédito: Divulgação

A Vivo avança nos temas socioambientais, com iniciativas voltadas à redução de emissões, energia renovável e circularidade. Seu principal programa ESG, o Vivo Recicle, que promove o consumo consciente e a economia circular junto aos consumidores por meio da reciclagem do lixo eletrônico, bateu recorde em 2022. Foram coletadas 11,3 toneladas, o equivalente a mais de 50 mil itens, como smartphones, tablets, fones e baterias, volume 22% maior que no ano anterior.

Para ampliar o alcance e a capilaridade do programa, a empresa realiza campanhas e mantém pontos de coleta nas 1,8 mil lojas da Vivo por todo o Brasil. Só no Espírito Santo, a companhia disponibiliza 89 lojas para os capixabas. Não é preciso ser cliente para participar.

"Na Vivo, entendemos a importância de promover temas relevantes para a sociedade, como a economia circular, por isso fomos pioneiros em nosso setor a implantar um programa de logística reversa de eletrônicos" Cristiano Salgado - Diretor regional da Vivo no Espírito Santo e Rio de Janeiro

No acumulado, a Vivo já recolheu mais de 5,2 milhões de itens, como celulares, cabos, fones de ouvido, pilhas e baterias e fez a destinação adequada de 139 toneladas de resíduos, que voltaram para a cadeia produtiva sob a forma de matéria-prima para produção de equipamentos como novos cabos e baterias.

O projeto voltado à economia circular integra uma série de iniciativas da Vivo que promovem a sustentabilidade na jornada do cliente, desde a aquisição do smartphone até o descarte. No momento da compra, além de avaliar aspectos como custo e funcionalidades do aparelho, o consumidor pode consultar o Eco Rating do smartphone que pretende adquirir, adicionando o aspecto de sustentabilidade, além dos critérios de preço e funcionalidades do aparelho.

O selo permite ao consumidor saber o quão sustentável é o novo dispositivo no seu processo de produção, transporte, uso e descarte. Quanto maior a nota, mais sustentável é o aparelho. Em 2022, 71% dos celulares vendidos pela Vivo possuíam o selo Eco Rating.

Ao optar pela troca do seu dispositivo por modelos mais atuais, o cliente tem à sua disposição o programa Vivo Renova, que assegura a recompra do aparelho em bom estado mediante desconto na aquisição de novos modelos, e destina o celular usado para recondicionamento e comercialização por empresa parceira, no mercado de usados. A iniciativa também garante maior vida útil aos aparelhos.

Conexão circular

Neste ano, como forma de reforçar seu compromisso com a circularidade e a economia de recursos, a Vivo se tornou uma das primeiras empresas a aderir ao movimento “Conexão Circular”, da Ambição 2030, anunciado pelo Pacto Global da ONU no Brasil para engajar empresas no tema.