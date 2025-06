Conteúdo de Marca

Empresa de medicina e segurança do trabalho do ES é destaque em premiação internacional

O Grupo Innovar, que tem sede no Espírito Santo, foi reconhecida como Melhor Empresa Nacional e da América Latina durante a 18ª edição do LAQI Impact Summit - Brazil 2025

Ao receber o prêmio, Breno disse que o reconhecimento valida anos de trabalho focado em construir uma organização que não apenas entrega resultados. Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Garantir a saúde e segurança dos colaboradores é essencial para criar um ambiente saudável dentro de uma empresa – desde os pequenos negócios até as grandes corporações. E para garantir o bem-estar dos colaboradores e o cumprimento de normas, uma alternativa comum é a contratação de serviços de consultoria de medicina e segurança do trabalho.>

Um exemplo de empresa que presta estes serviços é o Grupo Innovar, que tem sede no Espírito Santo e foi reconhecido como “Melhor Empresa Nacional e da América Latina” na 18ª edição do LAQI Impact Summit - Brazil 2025. >

“Este reconhecimento valida anos de trabalho focado em construir uma organização que não apenas entrega resultados, mas o faz com ética, responsabilidade e valorização das pessoas”, declarou o CEO do Grupo Innovar, Breno Simoura Nascimento, ao receber as honrarias.>

O evento, promovido pela Latin American Quality Institute (LAQI), reuniu lideranças empresariais de todo o continente e premiou organizações que se destacam por práticas de excelência em gestão, sustentabilidade e responsabilidade social.>

>

O Grupo Innovar mantém 34 unidades distribuídas estrategicamente no ES e está presente em outros 11 Estados. Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Além do título de Melhor Empresa, o Grupo Innovar também recebeu a Certificação Q-ESG, que avalia e reconhece organizações que integram efetivamente práticas de Governança, Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social nas operações.>

A Latin American Quality Institute, organização sem fins lucrativos com sede na Cidade do Panamá, desenvolve a metodologia LAEM, que avalia empresas com base em critérios como qualidade total, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e comércio justo.>

O Troféu Marca de Confiança, concedido ao Grupo Innovar, é especialmente significativo. Afinal, ele reconhece as empresas que estão alinhadas com as metas globais de desenvolvimento sustentável para 2030.>

“Isso representa a validação das relações sólidas que estabelecemos com todos os nossos stakeholders. Já a certificação Q-ESG confirma nosso compromisso com práticas de gestão que integram qualidade, governança e sustentabilidade em todos os níveis da organização”, explica Breno. >

Trajetória de sucesso e expansão

O Grupo Innovar disponibiliza o serviço de atendimento móvel, com unidades que se deslocam até as sedes dos clientes. Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Com atuação especializada em consultoria de medicina e segurança do trabalho, o Grupo Innovar construiu uma rede de atendimento que já ultrapassa as fronteiras do Espírito Santo. Atualmente, a empresa mantém 34 unidades distribuídas estrategicamente no ES e está presente em outros 11 Estados. >

“Nossa expansão é resultado direto de valores como integridade, inovação e melhoria contínua. Investimos constantemente em capacitação profissional, tecnologias avançadas e atendimento de qualidade superior”, afirma o CEO.>

Um dos diferenciais competitivos da empresa é o atendimento móvel, com unidades que se deslocam até as sedes dos clientes para realizar serviços de saúde ocupacional, treinamentos e avaliações ambientais, proporcionando praticidade e economia de recursos.>

Esta é a oitava vez que o Grupo Innovar recebe reconhecimento da LAQI, o que, segundo Breno, demonstra consistência em suas práticas de excelência.>

“Cada nova premiação nos motiva a elevar ainda mais nossos padrões, sempre alinhados à missão de promover saúde, segurança e bem-estar com excelência”, destaca.>

Impacto positivo e visão de futuro

Para Breno Simoura Nascimento, o troféu representa a validação do trabalho do Grupo Innovar. Crédito: Grupo Innovar/Divulgação

Para o CEO do Grupo Innovar, os reconhecimentos recebidos vão além de simples prêmios. >

“Eles refletem o trabalho árduo de toda nossa equipe e a confiança que o mercado deposita em nós. Isso nos inspira a continuar inovando e gerando impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.”>

Além disso, ele reforça que a empresa tem como compromisso oferecer soluções que realmente transformem a realidade dos clientes. >

“Queremos fazer diferença na vida das pessoas e na performance das organizações. Nosso convite é para que empresas que buscam excelência em medicina e segurança do trabalho conheçam nossas soluções e experimentem o padrão de qualidade que nos tornou referência no mercado”, reforça Breno. >

O evento em São Paulo contou ainda com conferências de especialistas sobre temas relacionados à sustentabilidade, qualidade total e melhoria contínua, reforçando a importância dessas práticas para o futuro dos negócios.>

Grupo Innovar

