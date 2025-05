Conteúdo de Marca

7ª edição do Prêmio Adepes de Jornalismo terá R$ 16 mil em premiações

Concurso realizado pela Adepes tem como objetivo valorizar os profissionais de imprensa e o compromisso em conscientizar a população acerca de seus direitos; inscrições já estão abertas

Publicado em 30 de maio de 2025 às 18:58

A sétima edição do Prêmio Adepes de Jornalismo foi lançado nesta sexta-feira (30), em Vitória Crédito: Adepes/Divulgação

Informar a população sobre seus direitos é um trabalho importante e feito em conjunto por diversas esferas da sociedade civil, do setor privado e do poder público. Pensando nesta missão, a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (Adepes) realiza anualmente o Prêmio Adepes de Jornalismo, que teve a 7ª edição lançada nesta sexta-feira (30).>

O concurso, que tem como objetivo valorizar os profissionais de imprensa e o compromisso de conscientizar a população acerca de seus direitos, terá R$ 16 mil em premiações para os vencedores. O tema escolhido para a 7ª edição foi “Justiça acessível, direitos efetivos: a Defensoria Pública em ação”.>

Realizado na sede da entidade, em Vitória, o café de lançamento do concurso contou com a presença da presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Fernanda Fernandes. Durante o evento, ela destacou que o papel da comunicação é de extrema importância para a Defensoria Pública.>

“Como um instrumento de expressão do Estado Democrático de Direito, parte da essência da Defensoria Pública é estar próxima ao público e informar a população sobre os seus direitos. E a comunicação nos auxilia no trabalho de alcançar as pessoas e conscientizá-las sobre os serviços prestados pelas associações, além dos direitos e garantias que são universais", ressaltou a presidente.>

>

Fernanda citou, ainda, a ampliação da atuação da Defensoria para o interior dos Estados como um fator que beneficia toda a população. Isso porque, segundo ela, ao colocar mais defensores nestas cidades, mais pessoas passam a ter acesso a um serviço qualificado, de qualidade e gratuito.>

Para Fernanda Fernandes, a mídia tem um papel importante na conscientização sobre direitos e na divulgação do trabalho da Defensoria Crédito: Gabriel Mazim

Para o presidente da Adepes, Paulo Antônio Coelho dos Santos, estimular a ampliação do alcance da Defensoria Pública no Espírito Santo é um dos objetivos da associação para os próximos anos. >

“Concluímos recentemente o quinto concurso da Defensoria Pública do Espírito Santo e, agora, queremos nomear os 35 escolhidos para que eles possam assumir seus cargos no interior. Assim que eles assumirem, vamos poder levar o trabalho da Defensoria para cada vez mais pessoas no nosso Estado”, conta Paulo.>

O presidente reforça, ainda, que investir na divulgação do trabalho da Defensoria faz parte do trabalho da associação. Por isso, de acordo com ele, o Prêmio é uma forma de não apenas valorizar o trabalho da imprensa, mas também incentivar um olhar voltado para a importância do acesso a direitos e garantias por parte da população.>

Segundo o presidente da Adepes, Paulo Antônio Coelho dos Santos, a associação trabalha para ampliar o alcance da Defensoria Pública no Espírito Santo Crédito: Gabriel Mazim

7ª edição Prêmio Adepes de Jornalismo

Com o tema “Justiça acessível, direitos efetivos: a Defensoria Pública em ação”, a edição deste ano vai entregar R$ 16 mil em premiações e conta com duas categorias: Telejornalismo/Radiojornalismo e Webjornalismo/Jornalismo Impresso.>

O primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 5.000, o segundo R$ 2.000 e o terceiro colocado R$ 1.000. Além da quantia em dinheiro, todos os premiados receberão um diploma ou troféu de participação, que serão entregues durante uma solenidade. >

Com uma banca avaliadora composta por jornalistas, defensores públicos, juristas e jornalistas, o prêmio tem o apoio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito Santo.>

As inscrições podem ser feitas em: adepes.org.br/premiojornalismo/ >

