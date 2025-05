Conteúdo de Marca

Viação Águia Branca amplia rotas para conectar mais destinos pelo Brasil

Empresa capixaba passou a operar novas linhas interestaduais em dezembro e está investindo em tecnologias para melhorar a experiência dos passageiros

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Águia Branca

Publicado em 30 de maio de 2025 às 18:10

A ampliação das rotas faz parte do plano de expansão da empresa, que busca atender à crescente demanda do transporte rodoviário Crédito: Viação Águia Branca/Divulgação

Ao planejar uma viagem, ir de ônibus é uma opção fácil e prática, principalmente quando o destino é outro lugar dentro do próprio Estado ou até mesmo do país. Este, inclusive, é o meio de transporte favorito da maioria dos brasileiros para viajar – 74%, segundo um levantamento do Google em 2024.>

Para atender a esse mercado em alta, a empresa capixaba Viação Águia Branca foi autorizada a operar novas linhas interestaduais, ligando cidades das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. Entre os novos trajetos, estão rotas que conectam destinos populares, como Curitiba (PR), Campinas (SP), Osasco (SP), Vitória da Conquista (BA), Aracaju (SE) e Rio de Janeiro (RJ).>

Segundo o diretor de Negócios da Viação Águia Branca, Thiago Juffo, essas adições buscam atender à crescente demanda do transporte rodoviário. Assim, a marca visa a oferecer mais opções aos passageiros que desejam se deslocar com segurança, conforto e praticidade.>

“Esta expansão representa um passo significativo para a Viação Águia Branca, que agora pode atender mais passageiros em diferentes regiões do país. A medida facilitará o deslocamento entre Estados e contribui para uma melhor integração do transporte rodoviário nacional”, destaca.>

>

Segundo Thiago, a ampliação contribui para uma melhor integração do transporte rodoviário a nível nacional Crédito: Bruno Coelho

Ele conta ainda que um dos reflexos desses esforços para atender seus passageiros melhor e de forma mais abrangente é o reconhecimento. A Viação Águia Branca foi a mais lembrada no segmento “Empresa de Ônibus de Viagens” na edição 2025 do Recall de Marcas A Gazeta.>

“Nós ficamos muito felizes de, mais uma vez, sermos tão lembrados como uma referência para os nossos clientes. A gente vem investindo e trabalhando muito para que essa preferência e esse carinho que o povo capixaba tem conosco continue perdurando ano após ano", ressalta o diretor.>

Ao todo, a Viação Águia Branca conecta mais de 800 destinos em nove Estados brasileiros e transporta mais de 7 milhões de passageiros por ano. A lista completa de novas linhas está disponível no site da empresa.>

Facilidades da compra ao desembarque

Os investimentos da empresa também estão voltados para melhorias na experiência dos passageiros Crédito: Bruno Coelho

Além da ampliação das linhas, parte dos investimentos feitos pela marca e citados por Thiago são direcionados à experiência dos passageiros, que visam facilitar todo o processo, da compra até o desembarque.>

Com foco em tornar essa experiência mais prática e vantajosa, a empresa oferece a Compra com Antecedência, por exemplo, que possibilita economizar até 50% no valor da passagem de acordo com a data com que é adquirida a passagem. A ideia é que, quanto mais cedo o cliente comprar, maior o desconto.>

Segundo Thiago, com esse incentivo, a média do tempo de antecedência na compra das passagens aumentou em quatro vezes no Espírito Santo, indo de dois dias, antes da pandemia, para oito dias, atualmente.>

“Essa é uma evolução importante, que une as condições especiais de compra com a capacidade da Viação Águia Branca de fazer a venda digital antecipada. E isso mostra que o público acompanhou essa evolução e está topando se programar e economizar”, destaca.>

Além do site, a compra de passagens da Viação pode ser feita por meio do aplicativo Águia Branca Passagens, pelas agências físicas, ou ainda pelo WhatsApp, com o Zap Passagens (27 4004-1010).>

“Queremos que cada passageiro escolha a forma que mais combina com sua rotina, seja pelo celular, seja pelo site, seja presencialmente. A ideia é que eles comprem de onde e quando quiserem”, reforça Thiago.>

Já para as empresas e os viajantes frequentes, a empresa oferece o Embarque Já, um modelo corporativo digital onde é possível adquirir um cartão recarregável para uso recorrente nas viagens com a Águia Branca para todos os destinos disponíveis.>

Renovação da frota

Recentemente, a frota da Viação Águia Branca recebeu 40 novos ônibus Crédito: Bruno Coelho

A Viação Águia Branca também tem investido em mais tecnologia, segurança e conforto para os passageiros no Espírito Santo. Um exemplo disso foi a implementação dos ônibus semileito para viagens dentro do Estado, que ocorreu em 2024. >

“Apesar do Espírito Santo não ser um Estado tão geograficamente grande quanto outros, a gente ainda tem linhas de média e longa distância, algumas superiores a 4 ou 5 horas de viagem. Então, nós investimos nessa ampliação dos serviços para dar mais conforto a quem faz esses trajetos”, explica.>

Nacionalmente, a Viação Águia Branca também investe em tecnologia e segurança na frota, que recentemente recebeu 40 ônibus premium Marcopolo G8. As unidades contam com recursos tecnológicos que auxiliam os motoristas – aumentando a segurança nas viagens –, além de diversos itens de conforto para os passageiros.>

Entre os destaques dos modelos novos, estão piloto automático adaptativo, cabines reforçadas, faróis full LED, bagageiro eletropneumático, poltronas mais confortáveis, recursos que evitam o embaçamento dos para-brisas e retrovisores maiores.>

Dos novos ônibus que a empresa adquiriu, 30 iniciaram as operações em dezembro de 2024 e 10 em abril deste ano.>

Viação Águia Branca

Entre as tecnologias presentes nos novos modelos da frota da Águia Branca, estão recursos tecnológicos que auxiliam os motoristas Crédito: Viação Águia Branca/Divulgação

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta