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Operadora de telefonia incentiva consumidores a reciclar lixo eletrônico

Vivo quer aumentar em 150% o volume coletado até 2035 e, para tanto, promove iniciativas voltadas ao consumo consciente e à economia circular
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 jun 2024 às 11:20

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 11:20

Loja da Vivo no Shopping Vitória
Loja da Vivo: a empresa promove ações de incentivo em suas unidades físicas com pontos de coleta Crédito: Divulgação/Vivo
Como parte do seu compromisso com a sustentabilidade, a Vivo mantém iniciativas voltadas à redução de emissões de gases de efeito estufa, uso de energia 100% renovável e circularidade. Seu principal programa ESG (sigla do inglês para ambiental, social e governança) com o consumidor, o Vivo Recicle, que promove o consumo consciente e a economia circular por meio da reciclagem de resíduos eletrônicos, bateu recorde em 2023, coletando 13 toneladas.
A proposta é ajudar o Brasil, um dos maiores produtores de resíduos eletrônicos do mundo, conforme o relatório “The Global E-Wast Monitor”, a vencer este importante desafio ambiental da era digital, que são os resíduos eletrônicos, a diminuir o uso de recursos naturais e a proteger o meio ambiente do descarte inadequado dos resíduos.
A meta da Vivo é aumentar em 150% o total acumulado reciclado desde o início do programa Vivo Recicle, saindo de 150 toneladas acumuladas, entre 2006 e 2023, para 225 toneladas nos próximos 12 anos, chegando a 375 toneladas até 2035. Para atingir esse objetivo, a Vivo pretende mobilizar fabricantes, grandes clientes corporativos, além de promover ações de incentivo em lojas, com 1,8 mil pontos de coleta, e de campanhas de massa junto aos consumidores.
A empresa também envolve jovens de instituições beneficiadas pela Fundação Telefônica Vivo em ações do programa. Só no Espírito Santo, a companhia disponibiliza 88 lojas para os capixabas. Não é preciso ser cliente para participar.
O projeto voltado à economia circular integra uma série de iniciativas da Vivo que promovem a sustentabilidade na jornada do cliente, desde a aquisição do smartphone até o descarte. No momento da compra, além de avaliar aspectos como custo e funcionalidades do aparelho, o consumidor pode consultar o Eco Rating do smartphone que pretende adquirir, adicionando o aspecto de sustentabilidade, além dos critérios de preço e funcionalidades do aparelho. O selo permite ao consumidor saber o quão sustentável é o novo dispositivo no seu processo de produção, transporte, uso e descarte. Quanto maior a nota, mais sustentável é o aparelho.
Ao optar pela troca do seu dispositivo por modelos mais atuais, o cliente tem à sua disposição o programa Vivo Renova, que faz a recompra do aparelho em bom estado mediante desconto na aquisição de novos modelos, e destina o celular usado para recondicionamento e comercialização por empresa parceira, no mercado de usados. A iniciativa também garante maior vida útil aos aparelhos.

Conexão circular

Como forma de reforçar seu compromisso com a circularidade e a economia de recursos, a Vivo se tornou uma das primeiras empresas a aderir ao movimento “Conexão Circular”, da Ambição 2030, anunciado pelo Pacto Global da ONU no Brasil para engajar empresas no tema.
Além dos programas que mantém junto aos consumidores, a companhia também recicla hoje 98% dos resíduos de sua própria operação, itens que resultam da troca de tecnologia e modernização da rede. O compromisso, neste caso, é chegar a “Zero Resíduos” destinados para aterro sanitário, considerando a operação até 2030, que é o principal desafio proposto pelo Pacto junto às empresas.

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