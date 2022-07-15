Instituição abre 783 vagas em cursos técnicos presenciais no ES

Senai-ES está com oportunidades abertas para sete cursos no Estado Crédito: Divulgação/Senai-ES

As oportunidades são para as áreas de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Mecânica e Redes de Computadores.

Os cursos são presenciais, mas cerca de 20% da carga horária total é na modalidade Ensino a Distância (EaD). O início das aulas está previsto para 28 de julho. Quem realizar a matrícula ou rematrícula até o dia 22 de julho terá 40% de desconto.

MAIS CHANCES DE ENTRAR NO MERCADO

Quem passa pelo Senai tem mais chances de entrar no mercado de trabalho. A instituição possui um alto índice de empregabilidade, registrando que 70% dos estudantes formados saem empregados.

O levantamento feito pelo Senai mostra ainda que, além da alta taxa de empregabilidade, 96% das indústrias capixabas preferem os estudantes formados na instituição na hora de efetuar uma contratação.

"O Senai já é uma marca conhecida e reconhecida no Brasil todo e no Espírito Santo. Estamos presentes nas principais cidades no Estado" Cláudio Marcassa - Diretor regional do Senai ES

Marcassa ressalta ainda que, na instituição, os alunos aprendem na prática e na maior infraestrutura em laboratórios do Estado. "São aulas teóricas em sala de aula e em laboratórios e oficinas praticando todo aprendizado. É mão na massa. Esse é o nosso grande diferencial."

Cláudio Marcassa valoriza o fato de o Senai ser uma marca reconhecida em todo o país Crédito: Alexandre Mendonça/Divulgação

Além disso, os cursos do Senai ES são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e o certificado de conclusão possui validade nacional.

É a partir dessa formação profissional que as indústrias capixaba e brasileira têm a oportunidade de absorver trabalhadores qualificados e preparados para os desafios do mercado. O currículo do Senai possui matérias voltadas para as necessidades da Indústria 4.0, abordando temas como inovação, negociação, visão de mercado e iniciativa.

FACILIDADES

Os cursos têm duração mínima de 18 meses e o melhor custo-benefício, com mensalidades a partir de R$ 199,90 - já considerando o desconto de 20% para os trabalhadores das indústrias associadas.

O Senai ES ainda tem uma parceria com o Sicoob e, agora, o aluno pode financiar o curso de habilitação técnica, com taxas diferenciadas e parcelas em até o dobro do tempo do curso.

Mais informações podem ser encontradas diretamente na unidade Senai da escolha do candidato ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados).

COMO SE INSCREVER