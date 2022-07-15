Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Instituição abre 783 vagas em cursos técnicos presenciais no ES

Senai está com inscrições abertas para turmas no segundo semestre; oportunidades compreendem unidades de oito municípios capixabas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

15 jul 2022 às 14:01

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 14:01

Recall de Marcas 2020
Senai-ES está com oportunidades abertas para sete cursos no Estado Crédito: Divulgação/Senai-ES
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Espírito Santo (Senai-ES) abriu 783 vagas para cursos profissionalizantes no Estado. As ofertas são para o segundo semestre de 2022 e compreendem as unidades da instituição em AracruzCachoeiro de ItapemirimColatina, LinharesSão MateusSerraVila Velha e Vitória.
As oportunidades são para as áreas de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Mecânica e Redes de Computadores.
Os cursos são presenciais, mas cerca de 20% da carga horária total é na modalidade Ensino a Distância (EaD). O início das aulas está previsto para 28 de julho. Quem realizar a matrícula ou rematrícula até o dia 22 de julho terá 40% de desconto.

MAIS CHANCES DE ENTRAR NO MERCADO

Quem passa pelo Senai tem mais chances de entrar no mercado de trabalho. A instituição possui um alto índice de empregabilidade, registrando que 70% dos estudantes formados saem empregados.
O levantamento feito pelo Senai mostra ainda que, além da alta taxa de empregabilidade, 96% das indústrias capixabas preferem os estudantes formados na instituição na hora de efetuar uma contratação.
"O Senai já é uma marca conhecida e reconhecida no Brasil todo e no Espírito Santo. Estamos presentes nas principais cidades no Estado"
Cláudio Marcassa - Diretor regional do Senai ES
Marcassa ressalta ainda que, na instituição, os alunos aprendem na prática e na maior infraestrutura em laboratórios do Estado.  "São aulas teóricas em sala de aula e em laboratórios e oficinas praticando todo aprendizado. É mão na massa. Esse é o nosso grande diferencial."
Cláudio Marcassa, diretor regional do Senai-ES
Cláudio Marcassa valoriza o fato de o Senai ser uma marca reconhecida em todo o país Crédito: Alexandre Mendonça/Divulgação
Além disso, os cursos do Senai ES são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e o certificado de conclusão possui validade nacional.
É a partir dessa formação profissional que as indústrias capixaba e brasileira têm a oportunidade de absorver trabalhadores qualificados e preparados para os desafios do mercado. O currículo do Senai possui matérias voltadas para as necessidades da Indústria 4.0, abordando temas como inovação, negociação, visão de mercado e iniciativa.

FACILIDADES

Os cursos têm duração mínima de 18 meses e o melhor custo-benefício, com mensalidades a partir de R$ 199,90 - já considerando o desconto de 20% para os trabalhadores das indústrias associadas.
O Senai ES ainda tem uma parceria com o Sicoob e, agora, o aluno pode financiar o curso de habilitação técnica, com taxas diferenciadas e parcelas em até o dobro do tempo do curso.
Mais informações podem ser encontradas diretamente na unidade Senai da escolha do candidato ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados).

COMO SE INSCREVER

Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do ensino médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade ou pelo e-commerce do Senai ES, acessando: https://loja.senaies.com.br/.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Senai Curso Técnico Profissionalizante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados