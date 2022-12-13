Inovação consolida shopping como referência no Espírito Santo

Para o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, investir em inovação é também engajar pessoas, reconhecendo sua individualidade e potencial Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

É difícil encontrar um capixaba que nunca tenha ido ao Shopping Vitória. Primeiro shopping center do Espírito Santo, o empreendimento se mantém firme hoje como referência em seu segmento e já faz parte da cultura do Estado.

Para Raphael Brotto, diretor-geral do empreendimento, a inovação e a constante evolução do mix de operações são os principais fatores que o consolidam nesta posição por tanto tempo.

“Nos comprometemos em trazer experiências inovadoras para quem vem ao mall. Com um mix de lojas, serviços, restaurantes, eventos e arquitetura moderna, o Shopping Vitória é mais do que um centro de compras. As pessoas encontram aqui marcas exclusivas, um espaço de fácil circulação, um ponto de encontro entre famílias e amigos”, afirma.

O empreendimento foi pioneiro em gerar consciência de marca junto ao público neste setor. Segundo Brotto, o SV não só construiu uma história com os capixabas, como conquistou abrangência nacional.

Atualmente, o Shopping Vitória tem mais de 400 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de 1 milhão de visitantes Crédito: Bruno Lira/Shopping Vitória

“É um empreendimento que pertence a um grupo local e que hoje está entre os maiores shoppings do Brasil, de acordo com último levantamento da Abrasce”, destaca Brotto.

Atualmente, o Shopping Vitória tem mais de 400 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de 1 milhão de visitantes. Essa diversidade amplia não só a oferta de produtos, mas de empregos nas mais diversas áreas para profissionais com diferentes formações e experiências. Somente neste segundo semestre de 2022, com as novas operações e contratações, o Shopping Vitória calcula uma oferta de 400 vagas de emprego, entre fixas e temporárias.

Novidades ampliam portfólio

Mais 36 marcas estão entre as novidades que chegaram para ampliar o portfólio do Shopping Vitória neste semestre. Algumas das operações com destaque nacional e internacional, como a loja da Nike, única do Espírito Santo, a Chocolateria Lindt, o restaurante Camarada Camarão, que conta com uma área de mais de 1.600m², Open Food, Jorge Bischoff, Milkmoo, Vans, Leitura, Fragrance Import, Paula Coswosk e, um destaque do mercado capixaba, o minimercado Sabor da Terra (este com previsão para 2023).

"Inovar o nosso mix, antecipar tendências e garantir experiências únicas ao cliente, é o que sempre buscamos" Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

Gestão inovadora supera desafios

Há mais de 10 anos na liderança da empresa, Raphael Brotto destaca que ter um papel-chave no Shopping Vitória é uma grande responsabilidade e cita a pandemia como um dos momentos mais desafiadores.

“Foi um grande desafio não só como diretor do shopping, mas como representante regional da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Nesse período construímos um protocolo de boas práticas de combate a pandemia que foi aprimorado pela Abrasce e virou referência em todo o país para o setor”, explica.

Mesmo diante do cenário desafiador, o Shopping Vitória teve bons resultados. “Fizemos um bom trabalho e o SV se reciclou de todas as formas, provando o quanto é resiliente e tradicionalmente forte em sua recuperação. Neste ano, por exemplo, já estamos com 20% a mais nas vendas em comparação com o ano passado”, completa o diretor.

Como principal desafio hoje, Brotto destaca a necessidade de entender totalmente o consumidor e seu comportamento. Para ele, um gestor de shopping tem que estar antenado aos anseios do cliente, desde quando ele sai de casa até trazê-lo ao shopping.

Ele ressalta também a importância do “figital”, o novo formato de venda que oferece ao cliente experiências de compras, serviços e atendimento através da sinergia da venda física e digital. “É uma tendência cada dia mais presente no varejo e é preciso estar preparado para isso, para que seja possível se conectar cada vez mais ao cliente.”

Inovação e Novos Negócios

Inovar para o Shopping Vitória é tão importante que este ano foi criado um setor com foco exclusivo em Inovação e Novos Negócios, com um profissional dedicado a apresentar novas possibilidades de negócios. A área ainda conta com o apoio do HuGB - Hub de Inovação do Grupo Buaiz, holding a que o empreendimento pertence. “O Head de Inovação está sempre em busca de novidades em serviços, produtos e operações no mercado”, observa Brotto.

O novo setor também é responsável pelo Shopping de Ideias, programa que surgiu em 2021 para incentivar a cultura de engajamento e inovação com os colaboradores. Os funcionários trazem ideias que são depositadas em uma plataforma e que podem contribuir de forma significativa para o crescimento da empresa. O Comitê de Inovação, formado pelas áreas de Diretoria, TI, Marketing, RH, Operações e Novos Negócios, avaliam as ideias e selecionam o que será aplicado, construindo um projeto do zero, com custos e retornos.

Natal no Shopping Vitória: mall está em constante busca pela inovação e por antecipar tendências Crédito: Camilla Baptistin/Shopping Vitória

Para o diretor-geral do Shopping Vitória, investir em inovação é também engajar pessoas, reconhecendo sua individualidade e potencial. De acordo com ele, gestores e equipes empenhados em enxergar o próprio trabalho com um olhar inovador trazem novas ideias para a organização.

“Acho que o papel fundamental de uma liderança é saber ouvir mais e falar menos. Dar autonomia ao seu time, mas ao mesmo estar bem próximo. Faço reuniões semanais, nos falamos o tempo inteiro, faço questão de estar frente a frente com todos os meus gestores.”