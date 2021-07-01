Indústria de celulose no ES quer 30% líderes mulheres até 2025

Suzano no Espírito Santo: empresa recebeu selo internacional e busca aumentar ainda mais a participação feminina Crédito: Divulgação/ Suzano

Ser plural para ser melhor. Este é um dos principais objetivos da Suzano , referência global em uso sustentável de recursos naturais e um dos maiores produtores de celulose de eucalipto. A empresa estabeleceu como meta ter 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres e pessoas negras até 2025.

Fabiana Piva, gerente-executiva de Gente e Gestão, é uma dessas líderes. Ela destaca que pensar em maneiras como aumentar a participação feminina e de pessoas negras se tornou preocupação central da Suzano não apenas nos cargos operacionais, mas também nos administrativos e de gestão.

"Alcançar maior representatividade é um compromisso da Suzano. Além de aumentar o número de líderes mulheres e pessoas negras, buscamos maneiras de atrair essas pessoas para trabalhar conosco, de ter acesso a elas e promover condições necessárias para que possam se desenvolver dentro da empresa" Fabiana Piva - Gerente-executiva de Gente e Gestão da Suzano

O trabalho para promover a igualdade de oportunidades e não deixar talentos serem desperdiçados passa pelo olhar especial da gestão para a porta de entrada: o programa de trainees.

A jovem Beatriz Ottoni, de 26 anos, é exemplo disto. Hoje engenheira de produção da Suzano, ela iniciou como trainee e, desde o início de sua jornada, percebeu que teria como ir além por poder desenvolver suas habilidades e colocá-las em prática.

“Participar do Programa de Trainee foi uma das oportunidades mais enriquecedoras da minha vida. Tive oportunidades únicas, desde o contato com a diretoria e presidência da empresa ao desenvolvimento de projetos de áreas diferentes da atuação diária. Além disso, também pude entrar na rotina operacional da fábrica e fortalecer meu conhecimento técnico de processo e conceitos de engenharia”.

Beatriz Ottoni: "Tenho orgulho de alguma forma inspirar meninas que queiram seguir o mesmo caminho na indústria" Crédito: Acervo pessoal

A engenheira afirma que ser mulher nunca a impediu de crescer e se diz orgulhosa por poder motivar a outras que queiram seguir o mesmo caminho numa profissão em que a maioria dos profissionais ainda são homens, mesmo que o número de engenheiras formadas tenha crescido 42% entre 2018 e 2020, segundo o Conselho Federal de Engenharia.

“Tenho muito orgulho de ser Suzano, de fazer parte desse movimento e de alguma forma inspirar meninas que queiram seguir o mesmo caminho na indústria. É possível”, comemora Beatriz.

Empresa conquista selo internacional

Há dois anos, a Suzano aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa promovida pela ONU Mulheres, uma entidade que busca promover a equidade de gênero nos negócios, com o objetivo de fomentar a igualdade de direitos no ambiente de trabalho e nas comunidades nas quais atua.

Como resultado dos destacados esforços para promover a diversidade no ambiente corporativo, a Suzano recebeu o selo internacional WOB (Women on Board). O reconhecimento se dá pela empresa ter duas ou mais representantes mulheres em seu Conselho de Administração - Ana Paula Pessoa e Priscila Vansetti.

"É um orgulho poder participar do conselho da Suzano, empresa líder do setor, expoente em inovabilidade (inovação e sustentabilidade) e exemplo de boa governança. Receber o selo WOB exemplifica o seu DNA de busca por melhoria contínua, que espero se torne exemplo para outras empresas brasileiras" Ana Paula Pessoa - Membro do Conselho de Administração da Suzano

No último dia 21 de junho, a Suzano também recebeu o troféu Bronze da ONU Mulheres na categoria Empresas de Grande Porte, pelo trabalho que tem realizado na promoção dos princípios de empoderamento das mulheres.

Sete Princípios de Empoderamento das Mulheres:

1 - Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível

2 - Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação.

3 - Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa.

4 - Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres.

5 - Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing.

6 - Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social.

7 - Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.

Grupo Plural promove diversidade

Com a diversidade e a inclusão como bandeiras, a Suzano também conta com o Grupo Plural desde 2016, um movimento orgânico que realiza ações por meio de cinco grupos de afinidades na companhia: Mulheres, LGBTI+, Negros, Gerações e Pessoas com Deficiência.

Formado inicialmente por um grupo de mulheres, o Plural tem como missão usar a informação como forma de promover a diversidade e combater os vários tipos de preconceito, seja por gênero, cor, estereótipo, etnia e orientação sexual.

No caso da comunidade LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexuais e Diversos), por exemplo, um importante passo foi tomado pela Suzano em setembro de 2019, quando assinou a Carta de Adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+.