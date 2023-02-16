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Incorporadora capixaba valoriza qualidade de vida do ES com empreendimentos de luxo

Com 10 anos de história, a Nazca, uma empresa 100% capixaba, desenvolve projetos aliando gentileza urbana e desenvolvimento da cidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 09:32

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 09:32

Reserva Vitória – um tesouro urbano com o melhor da vida por todos os lados, na Enseada do Suá.
Reserva Vitória – um tesouro urbano com o melhor da vida por todos os lados, na Enseada do Suá. Crédito: Nazca/Divulgação
Da moqueca ao balanço do Congo, do Convento da Penha até a Baía de Vitória, o Espírito Santo está recheado de cartões postais invejáveis. Nessas belas paisagens, as construções históricas encontram empreendimentos modernos, arrojados e tecnológicos que unem a tradição capixaba às tendências do mercado imobiliário em direção ao futuro.
É por conhecer toda essa tradição e estar de olho nas demandas do mercado que a Nazca, uma empresa 100% capixaba, tem se destacado nos últimos anos. A receita para o sucesso, segundo a coordenadora financeira Rayanni Barbosa, está no corpo de colaboradores e no clima organizacional da Nazca.

Muito mais do que apenas executar atividades, a profissional, que trabalha na incorporadora desde 2017, revela que se sente orgulhosa em participar do desenvolvimento da cidade e ver projetos grandiosos sendo colocados em prática por todo o Espírito Santo.
A receita para o sucesso, segundo a coordenadora financeira Rayanni Barbosa, está no corpo de colaboradores e no clima organizacional da Nazca.
A receita para o sucesso, segundo a coordenadora financeira Rayanni Barbosa, está no corpo de colaboradores e no clima organizacional da Nazca Crédito: Arquivo pessoal
“É muito gratificante para mim porque acompanho a Nazca desde o ínicio e consigo enxergar o crescimento da empresa, da mesma forma que eu também me desenvolvi como pessoa e profissional. Na Nazca eu casei, engravidei e tive filhos”, compartilha.
Quem também tem história dentro da empresa é o gerente de novos negócios Gustavo Prado, que há dois anos e meio atua na empresa. “Muitas pessoas pensam que a Nazca não é capixaba, mas não apenas somos 100% do Espírito Santo como temos orgulho e desenvolvemos nossos empreendimentos pensando na cidade.”
Quem também tem história dentro da empresa é o gerente de novos negócios Gustavo Prado, que há dois anos e meio atua na empresa.
Quem também tem história dentro da empresa é o gerente de novos negócios Gustavo Prado, que há dois anos e meio atua na empresa Crédito: Arquivo pessoal
Gustavo Prado destaca que o objetivo é sempre construir projetos que possam agregar aos locais em que os condomínios são instalados. A gentileza urbana, por exemplo, é uma das principais características dos lançamentos mais recentes e é colocada em prática com a missão de entregar algo marcante.
“Estamos sempre em busca de novos espaços, adquirindo novas áreas para trazer desenvolvimento urbano, modernidade e facilidades para toda a população capixaba”, pontua o CEO da Nazca, Breno Peixoto.
De acordo com o CEO da Nazca, Breno Peixoto, todos os empreendimentos elaborados e construídos seguem tendências mundiais, valorizando as belezas capixabas
De acordo com o CEO da Nazca, Breno Peixoto, todos os empreendimentos elaborados e construídos seguem tendências mundiais, valorizando as belezas capixabas Crédito: Caca Limaa
De acordo com o empresário, todos os empreendimentos elaborados e construídos seguem um know how com tendências mundiais, valorizando as belezas capixabas e qualidade de vida encontradas no ES. Isso fica ainda mais fácil de ser posto em prática com um corpo de profissionais que mora no Estado e por isso compreende o público, as necessidades e o estilo de vida no Espírito Santo.

“A expertise dos sócios e parcerias com empresas tradicionais do setor, aliadas à responsabilidade social e ambiental, excelência do corpo técnico e o uso de tecnologia de ponta, garantem construções bem planejadas, seguras e com elevado nível de qualidade”, finaliza Breno Peixoto.
The View – design moderno e sofisticação com entrega prevista para o mês de março na orla de Camburi.
The View – design moderno e sofisticação com entrega prevista para o mês de março na orla de Camburi Crédito: Nazca/Divulgação

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