Hub capixaba premia as empresas mais inovadoras do ES

A 2ª edição do Prêmio B27 de Inovação 2023, realizada pelo Base27, premiou a Rede Gazeta, vencedora da categoria Básico, e a ArcelorMittal na categoria Avançado

O Base27 reuniu mantenedores e patrocinadores para premiar suas iniciativas durante o ano de 2023. (Base27/Divulgação)

O Base27, considerado o maior hub de inovação do Espírito Santo, reconheceu as empresas mais inovadoras no Prêmio B27 de Inovação 2023. A festa de premiação aconteceu no final do mês de novembro, marcando também o encerramento do ano, e reuniu mantenedores e patrocinadores para celebrar os resultados e as conquistas no cenário capixaba.

Em cada categoria, um vencedor foi eleito com base na soma dos eixos “Estratégia e Cultura” e “Inovação aberta e Pesquisa”. Dessa forma, critérios como projetos, iniciativas, cultura, inovação aberta, premiações, pesquisa, contratação de startups, ações de envolvimento da liderança, foram avaliados.

Além disso, as organizações participantes foram divididas nas categorias Básico e Avançado, considerando o nível de maturidade de cada uma delas no quesito inovação.

Na visão da CEO do Base27, Michele Janovik, o Prêmio B27 de Inovação é uma maneira de reconhecer a comunidade que tem um papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema capixaba.

Michele Janovik e Juliana Ferrari do Base27, e Luciana Morgan e Vanessah Ferreira Santos da ArcelorMittal estiveram presentes na premiação. (Base27/Divulgação)

“As empresas trabalharam o ano inteiro participando dos projetos e das ações realizadas pelo Base27. Por isso, nada mais justo do que premiar os resultados dessas organizações. Essa já é a nossa segunda edição do prêmio e queremos evoluir ainda mais. A primeira foi um sucesso e agora colocamos mais empresas na premiação”, destaca.

Na categoria Avançado, o vencedor é…

Líder no Brasil na produção de aço, a ArcelorMittal foi agraciada com o primeiro lugar na categoria Avançado por sua cultura de inovação consolidada.

Aliás, a empresa também foi premiada como um dos atores mais relevantes em inovação aberta no país no Ranking 100 Open Startups 2023, que também reconheceu o Base27 na categoria Top Ecossistemas.

Na avaliação da gerente de Transformação Digital da ArcelorMittal, Luciana Morgan, esse é um momento especial que motiva a seguir com empenho e investir no desenvolvimento da inovação na organização multinacional estabelecida no Brasil há mais de 100 anos.

“A premiação é importante para todo o nosso time. Quando recebemos um reconhecimento desses, é uma das formas de mostrar que estamos no caminho certo porque é um grupo de pessoas que se dedica a isso. O prêmio vem para coroar o nosso trabalho e ficamos muito felizes”, celebra.

As empresas EDP (2º lugar) e Fortes Engenharia (3º lugar) completaram o pódio.

Na categoria Básico, o vencedor é…

A gerente e a coordenadora de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Dias e Patrícia Lino, representaram o grupo de comunicação no evento. (Base27/Divulgação)

Maior grupo de comunicação do Espírito Santo, a Rede Gazeta se destacou nos critérios analisados e recebeu a premiação do Base27 na categoria Básico.

Fundada em 1928, com o jornal A Gazeta, a empresa procura implementar a cultura de inovação, capacitar e engajar lideranças e colaboradores para continuar impactando diariamente na vida dos capixabas e contribuir para o desenvolvimento do ES.

A gerente de Inovação da Rede Gazeta, Letícia Lima, defende que a empresa está consolidada para almejar desafios maiores no próximo ano.

“Todo reconhecimento do trabalho é importante, nos incentiva e nos estimula a buscar cada vez mais resultados. Nosso compromisso com a inovação continua e estamos apenas começando em mais uma jornada”, comemora.

O 2º lugar ficou com Portocel, e Marca Ambiental conquistou o 3º lugar do ranking.

Mais empresas reconhecidas

Além das premiações principais, o Base27 também reconheceu as empresas mantenedoras pelos pilares Conexão, Conhecimento, Imagem e Espaço. Com isso, outros quatro nomes da comunidade foram premiados pelo seu desempenho no ano de 2023: Fortes Engenharia, Sollo, Intelliway e Lotes CBL.

A empresa com maior “conexão” no ano foi a Fortes Engenharia. Pelo pilar “conhecimento” e pela participação e envolvimento nas oportunidades que aconteceram no hub, a Sollo foi reconhecida.

Já a Intelliway foi a mantenedora que mais explorou as oportunidades da “imagem” da marca Base27; enquanto a Lotes CBL aproveitou o pilar “espaço”.

Para a head de Inovação do Base27, Pollyana Rosa, o trabalho conjunto com as empresas mantenedoras foi fundamental para os resultados anuais do hub.

“As conexões geradas ao longo do ano via Base27 resultaram em negócios que geraram melhorias e soluções para os problemas que as empresas enfrentavam. Pudemos ver também que as organizações incorporaram práticas aprendidas nas trilhas e nos eventos que aconteceram no decorrer do ano”, conclui.

