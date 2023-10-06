Hub de inovação do ES contribui para empresas serem relevantes

O Base27 já impactou mais de 200 empresas, incluindo mantenedoras, patrocinadoras e startups Crédito: Base27/Divulgação

Uma pesquisa recente da Dell Technologies destacou, de forma urgente, a importância crítica da inovação para as empresas no Brasil. O estudo revelou que 52% das 300 empresas entrevistadas no país temem tornar-se irrelevantes nos próximos anos devido à falta de inovação tecnológica.

Em um mercado cada vez mais competitivo e mutável, o investimento em inovação se torna um imperativo para manter a relevância e alavancar os resultados. No Espírito Santo, o hub de inovação Base27 é pioneiro em projetos que contribuem para que as empresas capixabas evoluam nesse sentido e construam uma cultura orientada à inovação, com foco nos desafios do futuro. Em seus três anos de operação, o hub já impactou mais de 200 empresas, incluindo mantenedoras, patrocinadoras e startups.

A inovação vai além de acompanhar as mudanças e tendências do mercado: é preciso saber elaborar estratégias que resultem em soluções para os desafios enfrentados pelas empresas.

Para a CEO do hub, Michele Janovik, construir uma cultura orientada à inovação demanda a combinação de um conjunto de elementos. “O propósito, a missão​, os valores, mecanismos de incentivo, capacitação e treinamentos. Isso aliado a outros fatores é o que direciona o trabalho de líderes e liderados à uma visão​ sistêmica de possíveis soluções para problemas​ reais, tanto internos, quanto externos”, explica.

O Base27 se apoia em quatro pilares para guiar as empresas nesta jornada de inovação: conexão, conhecimento, imagem e espaço Crédito: Base27/Divulgação

Nessa estratégia, todos os membros da empresa são incentivados a pensar em oportunidades para manter a organização relevante no mercado que atuam ou até mesmo em novos mercados que podem ser explorados. Uma das empresas capixabas que faz parte da comunidade Base27 e vivencia essa mudança é a Sollo Brasil.

“Incentivamos cada um a olhar para o seu processo e entender quais oportunidades que temos de trabalhar com o viés da inovação incremental (que implementa melhorias no que já existe tendo como objetivo gerar novos resultados), com a intenção de fazer com que os colaboradores se tornem protagonistas e desenvolvam uma mentalidade de intraempreendedorismo”, relata Palmira Espíndola, Head de Projetos e Implantação da Sollo.

O hub se apoia em quatro pilares para guiar as empresas nesta jornada. São eles: conexão, conhecimento, imagem e espaço. A Conexão é a troca de experiências com outras empresas, institutos de pesquisa, universidades e startups, a fim de obter novas ideias e ampliar as possibilidades de resolução de problemas. O Conhecimento é baseado na oferta de conteúdos sobre o processo de inovação na prática, em diferentes formatos, como encontros, capacitações, workshops, palestras, eventos exclusivos, missões empresariais, entre outros. A Imagem significa que ao participar da comunidade, a empresa demonstra que apoia a inovação e promove a colaboração do ecossistema (rede) onde está inserida, fortalecendo seu reconhecimento perante seus colaboradores, acionistas, outras organizações e a sociedade. Já o Espaço simboliza o ponto de encontro, onde os eventos e as conexões acontecem. As empresas mantenedoras também têm acesso ao espaço físico do Base27.

Desde o seu surgimento, essas vertentes permitiram que o Base27 pudesse guiar muitas organizações rumo à inovação, entre elas, a Timenow. A empresa está entre as 70 empresas brasileiras reconhecidas neste ano com o selo Innovative Workplaces (locais de trabalho inovadores), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos.

“O Base27 foi a materialização do que a gente acreditava no sistema de inovação do Espírito Santo. Criar um hub de inovação foi uma maneira de fazer com que mais empresas se conectassem umas com as outras, e fossem inovando”, observa o Diretor de Inovação da Timenow, Flávio Marques.

Membro da comunidade do Base27 desde o nascimento do hub, a Fortes Engenharia é outro exemplo de empresa que acredita na conexão e compartilhamento de ideias como peças-chaves para alcançar inovação. “Para obter sucesso em todas essas esferas, é necessário modernizar ferramentas, sistemas e investir em tecnologia, mas nada disso é feito sem as pessoas”, afirma a Líder de Inovação e Estratégia da Fortes, Estefany Castro.

Ainda segundo ela, a inovação atua como um facilitador em todo esse processo, disseminando a visão de resultado, promovendo a conexão externa e a colaboração interna. “E isso precisa ser feito continuamente, como dizemos aqui: ‘inovação é um trabalho eterno’”, acrescenta.

Resultados e processos mais eficientes

O papel do Base27 é buscar constantemente as principais tendências, do Brasil e do mundo, para conectar sua comunidade às mais diversas oportunidades Crédito: Base27/Divulgação

Segundo o Head de Marketing e Inovação da CBL Lotes, Leandro Vicentini, aliar mudanças de processos à implementação de tecnologias também é uma forma de tornar os resultados mais eficientes, e gerar economia de tempo, além de muitos benefícios, como promoção de novas fontes para aumento da receita; diversificação do portfólio de produtos e serviços; melhoria no atendimento ao cliente; atualização de processos e modelos de gestão para acelerar ganhos de produtividade; e fortalecimento da cultura colaborativa e incremento à marca para atração e retenção de talentos.

Para Leandro, no início as pessoas achavam que inovação estava necessariamente ligada à tecnologia, mas ele destaca que nem sempre é assim. “Muito da inovação está ‘na nossa cara’, são ações simples de serem implementadas e não exigem tecnologia, basta mudar o processo, e o resultado vem”, pontua, acrescentando que desde 2020 a CBL faz parte do ecossistema inovador junto ao Base 27.

Já Amanda Panzeri, coordenadora de planejamento, performance e inovação da Estel, empresa de serviços industriais também vinculada ao Base27, aponta que a inovação acelera o crescimento da organização, possibilitando oferecer soluções e processos mais efetivos e assertivos. “Investir em inovação é fundamental para a perpetuidade do negócio. Ao longo dos anos, os investimentos que realizamos em novas tecnologias, equipamentos, sistemas e processos nos proporcionaram 38 anos de história. Entendemos que nosso constante investimento nos levará aos próximos ciclos com ainda mais êxito.”

Neste contexto apontado pelas empresas que fazem parte do hub, o papel do Base27 é buscar constantemente as principais tendências, do Brasil e do mundo, para conectar sua comunidade às mais diversas oportunidades. A CEO do Base27, Michele Janovik, completa: “Nosso compromisso é ajudar a manter nossas empresas relevantes e, para isso, precisamos ser relevantes. Afinal, o caminho que trouxe o hub e as empresas até aqui não será o mesmo que nos manterá relevantes no futuro.”

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