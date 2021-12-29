Empresa do ES comemora 80 anos com indústria e portfólio renovados

Mistura para Cookies Regina é produto diferenciado que promete repetir o sucesso da Mistura para Brownie: versatilidade e praticidade Crédito: Guilherme Ferrari/Divulgação

Tradição com inovação estão presentes no DNA da Buaiz Alimentos, que chega ao final de 2021 celebrando seus 80 anos de história com vigor e reconhecimento do mercado. Com produtos que atravessam gerações e estão presentes no dia a dia das famílias capixabas, a empresa conclui um ciclo de investimentos de R$ 80 milhões, modernizando e ampliando estruturas, antecipando tendências e trazendo novidades para seus clientes.

“Falar de 80 anos da Buaiz Alimentos é falar de uma história que começou com meu avô Americo Buaiz, uma pessoa tão especial que transformou sonho em realidade, idealizou o que somos hoje e marcou a vida de tantos que passaram pela empresa. Uma história que teve continuidade com uma gestão brilhante do meu pai, Americo Buaiz Filho, presidente da Buaiz Alimentos e do Grupo Buaiz, marcada por tantos avanços, mantendo a tradição aliada ao vigor, que seguem presentes na nossa forma de ser e atuar. Uma história de sucesso construída com a contribuição de muitos profissionais, que trabalham em diferentes áreas da nossa empresa e dedicam tempo e conhecimento para entregar o melhor produto na mesa dos nossos consumidores”, reforça Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos.

Para Eduarda, a força da empresa, das marcas e dos produtos é resultado de um trabalho focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de investimentos contínuos que permitem incorporar tecnologias ao processo de produção.

“Nossas instalações receberam investimentos e estão preparadas para atender às novas demandas. Estamos em constante movimento no lançamento de novidades e renovando nosso portfólio de produtos”, enfatiza.

Para Eduarda Buaiz, a força da empresa, das marcas e dos produtos é resultado de um trabalho focado em pesquisa, desenvolvimento e inovação Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

São atributos como tradição, confiança e inovação que chegam com os produtos à mesa dos capixabas e que já atendem a outros mercados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ao escolher por uma Farinha de Trigo Regina, por exemplo, o consumidor está buscando um produto em que ele confia e com o qual tem uma relação de afeto e admiração.

"Temos acompanhado os novos hábitos de consumo e pautado nossas ações neste novo momento, renovando embalagens e design, lançando novos sabores e novos produtos, mantendo nossa presença nas famílias" Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

Entre os investimentos em novos produtos, a Buaiz Alimentos acaba de lançar a Mistura para Cookies Regina, mais uma parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil. O novo sabor – que chega para compor a linha especial de Mistura para Bolos Regina – segue o mesmo conceito das demais misturas da Buaiz Alimentos: é simples, versátil, prático e fácil de fazer.