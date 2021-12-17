História de sabor e tradição na mesa das famílias

Eduarda Buaiz, na linha de produção da farinha de trigo: "relação de confiança" Crédito: Divulgação/Buaiz Alimentos

Manter uma marca de 65 anos no mercado, passando de geração em geração, crescendo, inovando e sendo parceira de comunidades e empreendedores locais. Esse é o desafio e a força da Regina, que garantiu o primeiro lugar na categoria “Alimentos” no prêmio Marcas de Valor.

“Este reconhecimento reforça o valor da marca e a relação afetiva que construímos com o consumidor. É resultado do foco em crescimento, tecnologia e renovação de embalagens e design, acompanhando tendências e hábitos de consumo”, ressalta a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.

A Regina é produzida pela Buaiz Alimentos, empresa capixaba que acaba de completar 80 anos. Para se manter forte no mercado, foram investidos pela marca mais de R$ 80 milhões em inovação de processos, ampliação da capacidade de moagem de trigo e construção de uma fábrica de mistura para bolo, de uma recepção de grãos e de um novo Centro de Distribuição.

Um terreno com 3 mil metros quadrados localizado próximo ao Centro de Distribuição de São Torquato, em Vila Velha, foi adquirido pela Buaiz Alimentos. A iniciativa faz parte da estratégia de ampliar a sua capacidade de armazenamento e de estoque de matéria-prima, além de dispor de um espaço para abrigar novos negócios. A área tem capacidade para armazenar até 1,5 mil toneladas de produtos e já está em operação.

A MARCA

O nome Regina, que em latim significa “rainha”, foi uma homenagem do fundador Americo Buaiz a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. E é por isso que as embalagens trazem a imagem do Convento da Penha.

Hoje, a marca está mais moderna e ganhou diferentes versões, alimentando famílias e atendendo a empresas do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

São vários produtos das linhas caseira, especial e industrial de farinhas de trigo, pré-massas de pão e misturas para bolo. E a empresa acaba de lançar a mistura para cookies, em parceria com a Chocolateria Brasil.

Mesmo com décadas de mercado, a Farinha de Trigo Regina se mantém jovem, sendo uma marca tradicional. “Sempre colocamos o consumidor como o centro de nossas decisões, e essa proximidade garante longevidade à marca”, destaca Eduarda Buaiz.

PROPÓSITO

Para seguir forte no mercado, a Buaiz Alimentos construiu uma trajetória que une tradição, confiança, excelência e inovação. “”, afirma Eduarda Buaiz.

"Ao escolher por um produto Regina, o consumidor está optando por produtos em que ele confia, admira e tem uma relação afetiva. Estamos na memória do consumidor e atravessamos gerações justamente porque acompanhamos as mudanças de comportamento e conseguimos desenvolver novos produtos" Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

Outro aspecto importante é a parceria que a empresa mantém com diferentes públicos, desde o consumidor final até os empreendimentos que utilizam os produtos da empresa, como as confeitarias e as padarias. “Temos estabelecido uma relação de confiança e de troca ao longo de anos, o que reforça a qualidade dos nossos produtos e o resultado deles no desempenho de seus negócios”, complementa.