EstúdioCast: Feijão Sepé chega às prateleiras e reforça presença da marca no ES

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:48
Poucas coisas são capazes de construir e, principalmente, manter o valor de uma marca como a capacidade de se adaptar e evoluir conforme às necessidades do mercado. Um exemplo de empresa que tem feito isso no mercado nacional é a Sepé, que lançou recente uma nova linha de produtos, o Feijão Sepé, após se tornar referência na comercialização de arroz.
Para falar sobre o crescimento da marca e do mercado de grãos no Espírito Santo e em todo o Brasil, o EstúdioCast recebeu Thais Raposo, gerente de Marketing da Sulmar Comércio e Representações, representante comercial da Sepé no Estado.
“A marca Sepé vem se consolidando no mercado de grãos há muitos anos, com a preocupação de entregar para os clientes, sempre, um produto de qualidade e, ao mesmo tempo, tendo um olhar para o futuro. Escutando o consumidor e o mercado, a gente consolidou essas informações e agora está trazendo um novo produto, que é o Feijão Sepé", destacou Thais.
No Espírito Santo, a marca, inclusive, ficou em primeiro lugar na categoria “Alimentos” do Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos capixabas. A gerente de Marketing da Sulmar pontuou que a conquista demonstra a confiança do consumidor na qualidade dos produtos da Sepé.
Assista ao vídeo para saber mais sobre o Feijão Sepé e a conquista no Marcas de Valor.
