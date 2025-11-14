Conteúdo de Marca

EstúdioCast: Feijão Sepé chega às prateleiras e reforça presença da marca no ES

Nova linha de produtos, conquista no Marcas de Valor 2025 e mercado de grãos no Brasil foram alguns dos temas do novo episódio do EstúdioCast, com participação da gerente de Marketing da representante comercial da Sepé no Estado

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:48

Poucas coisas são capazes de construir e, principalmente, manter o valor de uma marca como a capacidade de se adaptar e evoluir conforme às necessidades do mercado. Um exemplo de empresa que tem feito isso no mercado nacional é a Sepé, que lançou recente uma nova linha de produtos, o Feijão Sepé, após se tornar referência na comercialização de arroz.

Para falar sobre o crescimento da marca e do mercado de grãos no Espírito Santo e em todo o Brasil, o EstúdioCast recebeu Thais Raposo, gerente de Marketing da Sulmar Comércio e Representações, representante comercial da Sepé no Estado.

“A marca Sepé vem se consolidando no mercado de grãos há muitos anos, com a preocupação de entregar para os clientes, sempre, um produto de qualidade e, ao mesmo tempo, tendo um olhar para o futuro. Escutando o consumidor e o mercado, a gente consolidou essas informações e agora está trazendo um novo produto, que é o Feijão Sepé", destacou Thais.

No Espírito Santo, a marca, inclusive, ficou em primeiro lugar na categoria “Alimentos” do Marcas de Valor, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos capixabas. A gerente de Marketing da Sulmar pontuou que a conquista demonstra a confiança do consumidor na qualidade dos produtos da Sepé.

Assista ao vídeo para saber mais sobre o Feijão Sepé e a conquista no Marcas de Valor.

O novo episódio do EstúdioCast teve como temas o crescimento da Sepé e do mercado de grãos no Espírito Santo e em todo o Brasil. Crédito: Estúdio Gazeta

