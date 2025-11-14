Marcas de Valor

Prêmio reconhece marcas mais admiradas pelos capixabas em 2025

Empresas que se conectam com os valores e o cotidiano dos moradores da Grande Vitória foram homenageadas na 16ª edição do Marcas de Valor, realizada nesta quinta-feira (13), em Vitória

Wanessa Eustachio Analista de Comunicação

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:18

Vencedores do Marcas de Valor 2025 Crédito: Arthur Louzada

A cerimônia no Teatro Sesc Glória celebrou as empresas que ocupam espaço na mente e no coração dos capixabas. Realizado pela Rede Gazeta, o Prêmio Marcas de Valor destacou os nomes mais admirados em quatro grandes áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Ao todo, 110 marcas foram avaliadas em 33 categorias.

(Veja a lista completa dos vencedores ao final desta matéria).

Durante a premiação, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reforçou o significado do reconhecimento diante dos desafios impostos ao mercado. “Ser lembrada num ano tão competitivo e desafiador é resultado de algo especial que cada organização fez”, afirmou. “Este reconhecimento mostra o quanto vocês se destacaram e é exatamente esse papel que a Rede Gazeta assume: valorizar quem faz a diferença.”

A pesquisa foi conduzida pela Troiano Branding, referência nacional em estratégias de marca, sob a liderança do especialista Jaime Troiano. O estudo utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), ferramenta que analisa atributos como relevância, percepção de qualidade e identificação com o público.

Como foi feita a pesquisa

O levantamento foi realizado com base em um questionário online respondido por 2 mil moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Cada segmento de mercado contou com uma lista específica de atributos avaliados pelos consumidores.

Entre os destaques do estudo, uma das marcas recebeu o título simbólico de “A cara do capixaba”, reconhecimento que expressa a forte conexão emocional entre a empresa e a população do Espírito Santo.

Marcas valorizadas pelo consumidor

Para o diretor comercial da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o prêmio funciona como um termômetro da imagem das marcas junto ao público. “O Marcas de Valor mostra quais empresas estão trilhando o caminho certo no mercado”, avaliou. “Os atributos pesquisados servem como guia para ajustes e planejamento das campanhas.”

Ele ressalta ainda que a pesquisa entrega informações estratégicas para as empresas. “Essa é a grande entrega do Marcas de Valor: demonstrar às empresas, com base na percepção do consumidor, que elas estão seguindo na direção certa”, concluiu.

Confira os vencedores:

Alimentos:

1º Arroz Sepé

1º Chocolates Garoto

Bebida local:

1º Água Mineral Campinho

1º Refrigerantes Coroa

Carnes e embutidos:

1º Cofril

Farinha de Trigo:

1º Regina

Atacarejo:

1º Atacadão



Escola Profissionalizante:

1º Senac



1º Senai



Faculdade:

1º Multivix

Farmácia:

1º Santa Lúcia



Home Center:

1º Leroy Merlin



Hospital:

1º Hospital Santa Rita



1º Unimed



Internet:

1ºVivo

Laboratório de Análises:

1º Tommasi



Loja de Eletrônicos:

1º Sipolatti



Loja de Móveis:

1º Danúbio



Loja de Material de Construção:

1º Dalla



Loja Utilidades do Lar:

1º MiniPreço



Óticas:

1º Ótcas Paris



Plano de Saúde:

1º Unimed Vitória

Supermercado:

1º Extrabom

1º Supermercado BH



Telefonia:

1º Claro



1º Vivo



Construtora Alto Padrão:

1º Galwan

Construtora:

1º Morar

1º MRV



Entidade:

1º Sebrae



Grande Empresa:

1º Vale



Grupo Empresarial:

1º Grupo Águia Branca



1º Grupo Buaiz



Cara do Capixaba:

1º Chocolates Garoto



Marca de abraçaa diversidade:

1º Vale



