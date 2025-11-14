Prêmio reconhece marcas mais admiradas pelos capixabas em 2025

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:18
A cerimônia no Teatro Sesc Glória celebrou as empresas que ocupam espaço na mente e no coração dos capixabas. Realizado pela Rede Gazeta, o Prêmio Marcas de Valor destacou os nomes mais admirados em quatro grandes áreas de negócios: Produto, Serviço, Indústria e Grupo. Ao todo, 110 marcas foram avaliadas em 33 categorias.
(Veja a lista completa dos vencedores ao final desta matéria).
Durante a premiação, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, reforçou o significado do reconhecimento diante dos desafios impostos ao mercado. “Ser lembrada num ano tão competitivo e desafiador é resultado de algo especial que cada organização fez”, afirmou. “Este reconhecimento mostra o quanto vocês se destacaram e é exatamente esse papel que a Rede Gazeta assume: valorizar quem faz a diferença.”
A pesquisa foi conduzida pela Troiano Branding, referência nacional em estratégias de marca, sob a liderança do especialista Jaime Troiano. O estudo utilizou o Índice de Valor de Marca (IVM), ferramenta que analisa atributos como relevância, percepção de qualidade e identificação com o público.
Como foi feita a pesquisa
O levantamento foi realizado com base em um questionário online respondido por 2 mil moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Cada segmento de mercado contou com uma lista específica de atributos avaliados pelos consumidores.
Entre os destaques do estudo, uma das marcas recebeu o título simbólico de “A cara do capixaba”, reconhecimento que expressa a forte conexão emocional entre a empresa e a população do Espírito Santo.
Marcas valorizadas pelo consumidor
Para o diretor comercial da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o prêmio funciona como um termômetro da imagem das marcas junto ao público. “O Marcas de Valor mostra quais empresas estão trilhando o caminho certo no mercado”, avaliou. “Os atributos pesquisados servem como guia para ajustes e planejamento das campanhas.”
Ele ressalta ainda que a pesquisa entrega informações estratégicas para as empresas. “Essa é a grande entrega do Marcas de Valor: demonstrar às empresas, com base na percepção do consumidor, que elas estão seguindo na direção certa”, concluiu.
Confira os vencedores:
Alimentos:
Bebida local:
Carnes e embutidos:
Farinha de Trigo:
1º Regina
Atacarejo:
Escola Profissionalizante:
Faculdade:
Farmácia:
Home Center:
Hospital:
Internet:
Laboratório de Análises:
Loja de Eletrônicos:
Loja de Móveis:
Loja de Material de Construção:
Loja Utilidades do Lar:
Óticas:
Plano de Saúde:
Supermercado:
Telefonia:
Construtora Alto Padrão:
Construtora:
Entidade:
Grande Empresa:
Grupo Empresarial:
Cara do Capixaba:
Marca de abraçaa diversidade:
