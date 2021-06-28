Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Combos de tratamentos faciais otimizam tempo e melhoram resultado

Já é possível fazer procedimentos estéticos associados no rosto, combinando as tecnologias compatíveis, com segurança e resultados mais efetivos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2021 às 18:12

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:12

Dermatologista Karina Mazzini
Dermatologista Karina Mazzini Crédito: Divulgação
A tendência em tratamentos estéticos é buscar resultados que aparentam naturalidade, para que cada um encontre a melhor versão de si mesmo. E a melhor estratégia para atingir esse objetivo pode incluir diversos procedimentos feitos em conjunto. “Isso porque, isoladamente, cada um tem suas vantagens. Mas, associados, potencializam resultados”, explica a dermatologista Karina Mazzini.
Além da vantagens te ter resultados mais eficazes, com o período de precaução em relação ao coronavírus, os hábitos mudaram e a tendência é que as pessoas queiram sair de casa menos vezes e otimizar o tempo. “Em vez de a cliente fazer apenas um procedimento, ela aproveita e faz vários, combinando as tecnologias compatíveis. Por exemplo: um ultrassom microfocado com a aplicação de esvaziadores de gordura e o resultado é excelente, além da segurança que o paciente sente em não precisar voltar muitas vezes na clínica”, garante a dermatologista.
Em relação à segurança na hora de realizar os tratamentos, Karina garante que a tecnologia atual é preparada e desenvolvida para que o desconforto e a recuperação sejam tranquilos para os pacientes. “Os procedimentos não ablativos são os mais procurados porque são eficazes e não afetam os afazeres dos pacientes. A recuperação é rápida e, por não agredirem a camada superficial da pele, permitem que a gente associe com outros tratamentos”, diz ela.

AVALIAÇÃO É ESSENCIAL

Para desenvolver o combo de tratamento adequado é preciso avaliar cada paciente individualmente, já que cada um tem suas particularidades e necessidades. “Alguns pacientes têm melasma, por exemplo, e outros têm manchas de acne. Apesar de ambos serem manchas escuras, eles reagem diferente aos tratamentos e precisam de abordagens cuidadosamente planejadas”, explica Karina.
Entre as principais queixas dos pacientes, Karina afirma que as rugas, as manchas na pele e a flacidez são as mais recorrentes.

Veja Também

Sem cirurgia: plasma é usado para tratar excesso de pele nas pálpebras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Bem estar Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados