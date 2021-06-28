Combos de tratamentos faciais otimizam tempo e melhoram resultado

Dermatologista Karina Mazzini Crédito: Divulgação

A tendência em tratamentos estéticos é buscar resultados que aparentam naturalidade, para que cada um encontre a melhor versão de si mesmo. E a melhor estratégia para atingir esse objetivo pode incluir diversos procedimentos feitos em conjunto. “Isso porque, isoladamente, cada um tem suas vantagens. Mas, associados, potencializam resultados”, explica a dermatologista Karina Mazzini.

Além da vantagens te ter resultados mais eficazes, com o período de precaução em relação ao coronavírus, os hábitos mudaram e a tendência é que as pessoas queiram sair de casa menos vezes e otimizar o tempo. “Em vez de a cliente fazer apenas um procedimento, ela aproveita e faz vários, combinando as tecnologias compatíveis. Por exemplo: um ultrassom microfocado com a aplicação de esvaziadores de gordura e o resultado é excelente, além da segurança que o paciente sente em não precisar voltar muitas vezes na clínica”, garante a dermatologista.

Em relação à segurança na hora de realizar os tratamentos, Karina garante que a tecnologia atual é preparada e desenvolvida para que o desconforto e a recuperação sejam tranquilos para os pacientes. “Os procedimentos não ablativos são os mais procurados porque são eficazes e não afetam os afazeres dos pacientes. A recuperação é rápida e, por não agredirem a camada superficial da pele, permitem que a gente associe com outros tratamentos”, diz ela.

AVALIAÇÃO É ESSENCIAL

Para desenvolver o combo de tratamento adequado é preciso avaliar cada paciente individualmente, já que cada um tem suas particularidades e necessidades. “Alguns pacientes têm melasma, por exemplo, e outros têm manchas de acne. Apesar de ambos serem manchas escuras, eles reagem diferente aos tratamentos e precisam de abordagens cuidadosamente planejadas”, explica Karina.