Com nova diretoria, Sindiex completa 30 anos e mira o futuro

Nova diretoria que estará à frente do Sindiex na gestão 2022-2026 Crédito: Rodrigo Gavini/Sindiex/Divulgação

Fundado por empresários do comércio exterior, em 1992 o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) iniciava suas atividades com foco no segmento, que estava em seu pleno desenvolvimento após a criação do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (Fundap).

Desde então, o sindicato tem buscado defender o interesse de seus associados em todas as esferas do poder público e privado para o fortalecimento tanto dos negócios quanto do setor. Hoje, 30 anos depois de sua fundação, o Sindiex mira no futuro e na competitividade do Espírito Santo diante dos outros Estados.

Durante cerimônia em que a instituição comemorou seus 30 anos, realizada nesta quarta-feira (18), data que marca a criação do Sindiex, o presidente Sidemar de Lima Acosta falou da importância do setor para a economia do Espírito Santo, que corresponde, hoje, a mais de 53% do PIB do Estado, sendo que, no Brasil, esse índice representa pouco mais de 30%. No ano passado, o complexo do Porto de Vitória registrou um recorde histórico de mais de 8 milhões de toneladas.

A importância da união do setor também foi destaque da fala do presidente reeleito do Sindiex, onde ele destacou essa convergência de interesses pelo bem comum e o desenvolvimento do comércio exterior no Espírito Santo. A união dos empresários que compõem o segmento foi essencial para contornarem as dificuldades geradas pela pandemia.

“Inúmeros obstáculos foram colocados à prova nos últimos dois anos, alguns superados, outros vencidos com muita união. E outros tantos que serviram de aprendizado para os negócios”, disse.

Acosta tomou posse para mais quatro anos de gestão à frente do sindicato, juntamente com a nova diretoria. Durante o evento, o presidente reeleito destacou a importância da aprovação da Lei 186/2021, que trouxe um reforço ao setor e traça uma perspectiva de mais de 10 anos para o desenvolvimento da infraestrutura logística do Espírito Santo.

O presidente do Sindiex, Sidemar de Lima Acosta, foi reeleito para continuar à frente do sindicato Crédito: Rodrigo Gavini/Sindiex/Divulgação

“Essa batalha foi conquistada graças à intensa participação da bancada capixaba, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal (com destaque a senadora Rose de Freitas e o deputado Josias Da Vitória); do governador Renato Casagrande, além da união e perseverança das entidades ligadas ao setor de comércio exterior e atacadista do Espírito Santo”, disse.

HOMENAGENS

A posse da nova diretoria, que estará à frente da gestão do Sindiex até 2026, também marcou a entrega de homenagens a pessoas que fazem parte da história da instituição. Além disso, a senadora Rose de Freitas e o deputado federal Josias Da Vitória receberam o tradicional prêmio Personalidade do Comércio Exterior.

A premiação reconheceu personalidades importantes para o desenvolvimento do setor no Espírito Santo e a indicação dos dois parlamentares se deu pela atuação de ambos na aprovação da Lei Complementar 186/2021, que permite a prorrogação por até 15 anos de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, beneficiando as empresas de atividades portuárias e aeroportuárias, entre outros setores, como o agropecuário e o comércio atacadista.

Durante discurso dos parlamentares, ambos destacaram a importância da lei para o comércio exterior no Espírito Santo, em especial na manutenção de mais de 100 mil empregos e na permanência das atividades de mais de 1.000 empresas, com a convalidação dos incentivos previstos na lei.

Governador Renato Casagrande, o deputado Josias Da Vitória, a senadora Rose de Freitas e o presidente do Sindiex, Sidemar de Lima Acosta Crédito: Rodrigo Gavini/Sindiex/Divulgação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também esteve presente no evento e, além de elogiar o trabalho dos parlamentares, falou sobre a importância do Estado manter um bom ambiente entre o institucional e as empresas para promover o desenvolvimento capixaba.

“Esse ambiente tem sido um diferencial e, mesmo com a pandemia, o Estado não parou de receber empresas querendo se instalar aqui. Fomos, no ano passado, o segundo Estado que mais investiu em ações de infraestrutura no país. E o Sindiex tem participado de todo o processo de reconstrução do Espírito Santo”, acrescentou o governador.

O presidente do Sindiex também destacou essa parceria da instituição com o governo do Estado, que permitiu abrir canais de interlocução com todos níveis e governo, “com reuniões permanentes e importantes com os órgãos anuentes e intervenientes que fazem a diferença nas operações capixabas”.

“Temos conhecimento, temos empresas com décadas de atuação e ainda reconhecimento internacional. Sigo confiante no propósito do Sindiex, que é de acolher, discutir e repensar os rumos do comércio exterior do Espírito Santo”, frisou Sidemar de Lima Acosta.

DIRETORIA SINDIEX 2022-2026

Posse da nova diretoria do Sindiex

COMPOSIÇÃO DIRETORIA

Diretor Presidente: Sidemar de Lima Acosta

Sidemar de Lima Acosta Diretor Primeiro Vice-Presidente: Agnaldo de Assis Martins Júnior

Agnaldo de Assis Martins Júnior Diretor Segundo Vice-Presidente: Erimar Trindade Ambrosio

Erimar Trindade Ambrosio Diretor Primeiro Secretário: Luiz Fernando Braga

Luiz Fernando Braga Diretor Segundo Secretário: Cláudio dos Santos

Cláudio dos Santos Diretor Primeiro Tesoureiro: Luiz Roberto Cogo

Luiz Roberto Cogo Diretor Segundo Tesoureiro: Luiz Henrique da Rocha Reis

Luiz Henrique da Rocha Reis Primeiro Diretor Adjunto: Angela Takla De Biase Nogueira

Angela Takla De Biase Nogueira Segundo Diretor Adjunto: Idalberto Luiz Moro

Idalberto Luiz Moro Terceiro Diretor Adjunto: Breno Sasso Alighieri

SUPLENTES

Primeiro Suplente: Luciano Mascigrande Sapata

Luciano Mascigrande Sapata Segundo Suplente: Gustavo de Araújo Silva Meireles

Gustavo de Araújo Silva Meireles Terceiro Suplente: Valeska Sily Vasconcellos

Valeska Sily Vasconcellos Quarto Suplente: Wendy Maciel Verjovsky

Wendy Maciel Verjovsky Quinto Suplente: Carlos Roberto Dos S. Domingos

Carlos Roberto Dos S. Domingos Sexto Suplente: João Francisco Lucio

João Francisco Lucio Sétimo Suplente: Guilherme Picard

Guilherme Picard Oitavo Suplente: Fabio Merlo

Fabio Merlo Nono Suplente: Claudio Antonio Coser

Claudio Antonio Coser Décimo Suplente: Elisa Vilella

CONSELHO FISCAL

Membro Efetivo: Cláudio Moreno

Cláudio Moreno Membro Efetivo: Marcos Siqueira Alves

Marcos Siqueira Alves Primeiro Suplente: Giovanni Guimarães Cardoso

Giovanni Guimarães Cardoso Segundo Suplente: Diogo Sturaro

Diogo Sturaro Terceiro Suplente: Marcio Silberberg

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FECOMÉRCIO/ES