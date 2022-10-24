Castelo inflável gigante agita garotada até dia 15 no Shopping Vitória

O Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O sucesso foi tão grande que o maior castelo inflável da América Latina, o Jump Around , vai garantir a diversão da garotada no Shopping Vitória até o dia 15 de novembro. Os pequenos podem aproveitar os escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos.

Ocupando uma área de 2.500m², a atração tamanho família tem um ambiente totalmente lúdico e colorido. As crianças podem se divertir e, como o próprio nome do brinquedo já diz, pular de um lado para o outro com liberdade e segurança, sendo monitoradas em cada sessão. A estrutura gigante conta também com uma quadra de basquete inflável para a garotada se aventurar no esporte.

A atração funciona de quinta a domingo e feriados, das 15h às 21h. Para acessar o evento é necessário tirar os sapatos, joias e demais objetos que possam comprometer a integridade do espaço e segurança dos participantes, seguindo as orientações dos monitores. O uso de meias também é necessário.

Toda a família pode se divertir no Jump Around, que possui classificação livre Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Toda a família pode se divertir no Jump Around, que possui classificação livre. Crianças de 0 a 5 anos precisam entrar acompanhadas por um adulto responsável, que não paga entrada. As sessões da brincadeira duram 30 minutos, com horário marcado.