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Castelo inflável gigante agita garotada até dia 15 no Shopping Vitória

A atração ocupa uma área de 2.500m² em que as crianças podem se divertir de um lado para o outro com liberdade e segurança
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

24 out 2022 às 18:38

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 18:38

O Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos
O Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
O sucesso foi tão grande que o maior castelo inflável da América Latina, o Jump Around, vai garantir a diversão da garotada no Shopping Vitória até o dia 15 de novembro. Os pequenos podem aproveitar os escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos.
Ocupando uma área de 2.500m², a atração tamanho família tem um ambiente totalmente lúdico e colorido. As crianças podem se divertir e, como o próprio nome do brinquedo já diz, pular de um lado para o outro com liberdade e segurança, sendo monitoradas em cada sessão. A estrutura gigante conta também com uma quadra de basquete inflável para a garotada se aventurar no esporte.
A atração funciona de quinta a domingo e feriados, das 15h às 21h. Para acessar o evento é necessário tirar os sapatos, joias e demais objetos que possam comprometer a integridade do espaço e segurança dos participantes, seguindo as orientações dos monitores. O uso de meias também é necessário.
O Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos
Toda a família pode se divertir no Jump Around, que possui classificação livre Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Toda a família pode se divertir no Jump Around, que possui classificação livre. Crianças de 0 a 5 anos precisam entrar acompanhadas por um adulto responsável, que não paga entrada. As sessões da brincadeira duram 30 minutos, com horário marcado.
Os ingressos custam a partir de R$ 40 (entrada + taxas) comprando on-line pela plataforma Sympla (sympla.com.br), e a partir de R$ 49 (sem taxas) na bilheteria presencial.
O Jump Around conta com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos
As sessões do Jump Around duram 30 minutos, com horário marcado Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

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