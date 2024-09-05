Capixaba vai representar o Brasil em competição mundial de profissões

A capixaba Gabriela Sirtoli, de 20 anos, vai participar da Worldskills Competition 2024, que acontece na França de 10 a 15 de setembro Crédito: Alexandre Brum / Ag. Enquadrar

Beleza e saúde são dois fatores importantes para o bem-estar, capazes de contribuir para uma boa qualidade de vida, e a Estética é um ramo responsável por cuidar de ambos. Muito mais do que cuidar da aparência, os cuidados dos profissionais da área também trabalham para promover autoestima e conforto para pessoas de todas as idades.

No Espírito Santo, a capixaba Gabriela Sirtoli vem se destacando no segmento e vai representar o Brasil na edição de 2024 da WorldSkills Competition, evento mundial de educação profissional que acontecerá em Lyon, na França, de 10 a 15 de setembro. Formada no curso técnico de Estética no Senac-ES, Gabriela também conquistou medalha de ouro na categoria Estética e Bem-Estar nas Competições Senac de Educação Profissional (CSEP) em outubro de 2023, que aconteceram aqui no Espírito Santo.

“Sempre gostei muito da área da beleza e desde criança sempre adorei maquiar, pintar as unhas das minhas amigas e pessoas da minha família. Mas percebi que era o que eu realmente gostava quando comecei a fazer estágio em uma clínica de estética no ensino médio”, conta Gabriela.

Gabriela conta que gosta da área de beleza desde criança e que sonha em um dia abrir o seu próprio negócio Crédito: Senac-ES/Divulgação

A capixaba, que sonha em abrir o próprio negócio, cita que o método de ensino do Senac foi importante para que ela pudesse desenvolver habilidades e competências que serão úteis, tanto na competição, como na carreira. Gabriela destaca ainda que, graças ao ensino profissionalizante – aliado à rotina de treinos –, se sente confiante para o desafio na WorldSkills 2024.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis, a gente se entregou ao máximo nos treinamentos e tenho plena consciência que fizemos tudo que a gente podia. Agora é só aproveitar o momento da competição”, ressalta.

A treinadora de Gabriela, Liana Jacomini, conta que a rotina de atividades da competidora é intensa e envolve treinamento de alta performance. A instrutora fica atenta às tendências do mundo da estética e orienta a competidora no desempenho das tarefas de preparação.

“Mantemos a frequência de cinco dias na semana, em oito horas diárias, que inclui de uma a três sessões de treino. Além disso, o treinamento também prevê atividade física, aula de inglês, simulados e cursos. Para a melhoria do desempenho, Gabriela é submetida a acompanhamento com analista comportamental, tem suporte junto a delegação técnica e participa de viagens técnicas frequentes no território nacional e, até, internacionais”, relata.

Liana destaca, também, que Gabriela tem qualidades que vão ajudá-la na competição: “Ela é extremamente disciplinada, comprometida e concentrada. Possui bom controle emocional, capacidade analítica para boas tomadas de decisão e foco em superação de resultados”.

A treinadora de Gabriela, Liana Jacomini, destaca que a competidora tem diversas qualidades que podem ajudá-la na Worldskills Competition 2024 Crédito: Senac-ES/Divulgação

No vídeo abaixo, que tem algumas imagens da classificação de Gabriela na CSEP 2023, a capixaba fala mais sobre as expectativas e o preparo para a etapa internacional.

Estética no Senac

Diainimer Dutra, diretora de Educação Profissional do Senac-ES, e Gabriela, com a medalha de ouro conquistada na CSEP 2023 Crédito: Senac-ES/Divulgação

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal (Abihpec), o Brasil é o quarto maior mercado consumidor do mundo no setor de beleza e cuidados pessoais, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Ao todo, foram movimentados US$ 26,9 bilhões em 2022.

Além disso, um estudo da Mindminers revelou que 76% dos brasileiros utilizam algum produto de cuidado com a pele, com 42% começando a cuidar antes dos 18 anos.

Com o aumento da procura por produtos e serviços dessa área, o mercado exige profissionais cada vez mais qualificados e com uma formação completa. Segundo a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, a instituição oferece um ensino que prepara os alunos para se destacarem no mercado.

“Na formação ofertada pelo Senac os alunos são estimulados a um desenvolvimento integral pautado na autonomia digital, atitude empreendedora, sustentável, colaborativa e com foco em resultados, o domínio técnico-científico e a visão crítica. Essas são o que chamamos de Marcas Formativas Senac”, ressalta.

Além da conquista na CSEP e a classificação para a WorldSkills, o Senac Brasil também levou Gabriela para uma competição na China, onde a aluna recebeu medalha de Excelência pelas práticas realizadas. Dianimer destaca que promover a participação em competições como essas é uma forma de agregar valor à formação dos alunos da instituição.

“Para o Senac, a participação em competições de educação profissional, nacionais e internacionais, tem o objetivo de buscar novas referências de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, promover a troca de experiências, atualizar os processos de ensino-aprendizagem e ter acesso a técnicas e práticas pedagógicas de instituições de educação de outros países”, comenta.

Além disso, Dianimer também pontua que esse é um momento estratégico para demonstrar ao grande público e, em especial, ao empresariado, a qualidade das ações educacionais oferecidas pelo Senac, em sintonia com as necessidades do setor de comércio de bens, serviços e turismo.

Segundo a diretora, o Senac cuida para que esses profissionais – tanto da Estética como de outras áreas – atuem no mercado com criatividade, comportamento investigativo e inovador, autonomia e responsabilidade social, trabalhando em equipe, de maneira ética, com comprometimento com a qualidade e consciência de sua capacidade de transformação da sociedade.

“Um profissional egresso do Senac leva essas marcas impressas, o que traz um reconhecimento diferenciado sobre a qualidade da formação adquirida”, finaliza.

Senac-ES