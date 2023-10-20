Evento promove palestras sobre carreiras e revela os melhores profissionais do Brasil no ES

No total, 61 competidores de 22 estados brasileiros disputam as vagas para a competição internacional em sete áreas de atuação Crédito: Senac/Divulgação

Inovação, integração e conhecimento. Entre os dias 24 e 27 de outubro, tudo isso estará reunido na Praça do Papa, em Vitória, nas Competições Senac de Educação Profissional (CSEP). Por meio de disputas, em diferentes áreas de atuação, o evento revelará os representantes brasileiros na competição internacional WorldSkills, que será realizada em Lyon, na França, em 2024. Quatro capixabas podem passar para a próxima etapa e competir por vagas no concurso mundial.

Além das competições, esse ano o evento estreia uma dinâmica inédita e promete uma programação especial recheada de conhecimento para os visitantes. Chamados de Senac Talks, foram projetados espaços com os temas “Futuro das Profissões” e “Profissionais do Futuro” a fim de engajar o público por meio de palestras com nomes nacionais como Nina Silva, Murilo Gun, Marcelo Tas, Martha Gabriel e Gabriel Chalita, na Arena Senac Inspira.

“Queremos levar a juventude a participar desses momentos de conteúdo, por meio de palestras das áreas de comércio, serviço e turismo, incluindo a possibilidade de conversar com profissionais do mercado. Nosso objetivo é apresentar as oportunidades de carreira e a transformação de vidas que o Senac oferece”, destaca o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.

Três espaços de conhecimento

Segundo Schmittel, serão três ambientes diferentes com palestras simultâneas e mais de 140 profissionais discutindo os temas. Na Arena Senac Inspira, o foco é envolver e motivar o público presente com palestrantes de reconhecimento nacional.

São esperadas mais de cinco mil pessoas no evento Crédito: Senac/Divulgação

Na Arena Senac Conecta, as ações serão destinadas aos empresários, gestores e entidades corporativas. A programação busca discutir os desafios profissionais do futuro, assim como as expectativas e demandas relacionadas às habilidades.

Já na Mostra Empreenda, a proposta é conectar os públicos com estandes de exposições de empresas, produtos e serviços selecionados pelo Senac-ES, e promover networking e relacionamento.

Essa, aliás, é a quarta vez que o evento está sendo realizado no Espírito Santo, mas é a primeira que ganha essa configuração na Praça do Papa com programações pensadas para os visitantes.

“Esta edição das Competições Senac de Educação Profissional representam o potencial da instituição no Espírito Santo. O trabalho realizado aqui é uma referência para o Brasil. Tudo foi pensado e planejado para garantir que o evento entre para a história como um dos mais relevantes já realizados”, disse o gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel.

As inscrições para participar do evento e assistir às palestras já estão abertas e podem ser feitas pelo site clicando aqui. Mas atenção, a coordenadora destaca que a participação nas palestras é organizada por ordem de chegada e por isso recomenda que os interessados cheguem cedo.

Competições profissionais

Evento promove palestras sobre carreiras e revela os melhores profissionais do Brasil no ES Crédito: Senac/Divulgação

São esperadas mais de cinco mil pessoas no evento e, de acordo com a diretora de educação profissional, Dianimer Dutra, com essa programação, a expectativa é trazer ainda mais visibilidade e destaque para as competições.

Quatro representantes do Espírito Santo irão disputar vagas, em suas respectivas ocupações, para participarem da Worldskills, que acontece na França, em 2024. Para Dutra, essa iniciativa visa fomentar o compartilhamento de experiências entre os inscritos, além de acelerar o processo de aprendizado.

“Os vencedores vão viajar para a França em uma das maiores competições do mundo. Isso reforça o nosso compromisso de promover práticas educacionais e pedagógicas alinhadas com o mercado mundial”, afirma a diretora.

No total, 61 competidores de 22 estados brasileiros disputam as vagas para a competição internacional em sete áreas de atuação: Cozinha, Estética e Bem-Estar, Florista, Cabeleireiro, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Recepção de Hotel e Serviço de Restaurante. Foram projetados espaços e estruturas para que os participantes tenham as condições ideais para os participantes exibirem seus talentos.

Vidas transformadas

O diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, ainda reforça que mais do que uma competição, esse também é um momento de celebração entre os participantes, além de ser uma oportunidade de apresentar para a sociedade capixaba diferentes oportunidades de carreiras.

“São 77 anos movimentando a economia e colecionando histórias de vidas que foram transformadas pelos cursos oferecidos pelo Senac. Todos já são vencedores por fazerem parte desse evento. Essas vidas já foram transformadas e é isso que queremos mostrar com essa edição que promete ser inesquecível”, pontua.

Essa possibilidade de transformar realidades por meio dos cursos do Senac também foi pauta de um videocast especial com Richardson Schmittel. Confira abaixo:

Competições Senac de Educação Profissional 2023

Local: Praça do Papa, Vitória, ES

Data: 24 a 27 de outubro de 2023

Horário: das 8h às 19h

Informações: https://es.senac.br/competicoes