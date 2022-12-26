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Cachoeiro ganha novo loteamento com vista para o Pico do Itabira

Com a proposta de ser um bairro planejado com infraestrutura completa, o novo empreendimento da CBL, o Ita Park, tem condições especiais de lançamento

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 09:46

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 dez 2022 às 09:46
Lotes CBL
O novo lançamento da CBL Lotes, em Cachoeiro de Itapemirim, o Ita Park, conta com uma área verde e uma vista permanente para o Pico do Itabira Crédito: Lotes CBL/Divulgação
Localização é um dos fatores decisivos quando o assunto é escolher um imóvel. Proximidade com escolas e estabelecimentos, calçamento das ruas, mobilidade urbana e infraestrutura do bairro são pontos a serem considerados na lista do que a região precisa ter. É por isso que os bairros planejados com todos esses elementos são o sonho daqueles que estão atrás do endereço ideal.
Mas essa saga pode ter fim e esse desejo pode sim virar realidade. Afinal, o novo lançamento da CBL Lotes, em Cachoeiro de Itapemirim, o Ita Park, conta com todas essas facilidades, além de uma área verde, com ventilação natural e uma vista permanente para o Pico do Itabira, um dos cartões postais da região.
O empreendimento é inédito em Cachoeiro e conta com 501 lotes, a partir de 250m². “Seguimos as principais tendências de urbanismo mundial e estamos levando para Cachoeiro um projeto que pensa na qualidade de vida, em boas condições de moradia e uma infraestrutura de alta qualidade no quesito construtivo do loteamento”, destaca o diretor executivo e sócio da CBL, Marcos Batista.
Lotes CBL
O empreendimento é inédito em Cachoeiro e conta com 501 lotes, a partir de 250m² Crédito: Lotes CBL/Divulgação
Ainda segundo ele, o projeto foi pensado para facilitar o acesso ao bairro e à mobilidade das pessoas dentro do Ita Park. Assim, foi possível aproveitar também todos os diferenciais que a própria localização oferece.
“É uma região um pouco mais alta, rodeada de verde e com uma ventilação natural constante. Isso é ótimo, porque Cachoeiro é naturalmente muito quente, principalmente nas regiões mais adensadas, o que aumenta o calor acima do normal”, ressalta.
O Ita Park conta com toda a qualidade em infraestrutura já conhecida da CBL, incluindo rede de água, rede de drenagem, iluminação pública, praça, campo de futebol e playground. “É ideal para quem busca mais espaço, tranquilidade e qualidade de vida”, pontua Marcos Batista. 
Quem ficou interessado e já quer garantir o seu lote, pode aproveitar as condições especiais de lançamento. Além da entrada facilitada, outra novidade é a possibilidade de comprar um lote sem precisar da comprovação de renda ou análise de crédito.

LOTES CBL

Fundada em 2008 e presente em todo o Estado, a CBL também possui lotes em: Aracruz, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Colatina, Serra, Vila Velha, Viana e Praia Grande. A empresa já lançou 24 empreendimentos, com 9518 lotes, construiu mais de 6.681.122 m² e beneficiou mais de 35 mil pessoas.
  • Site: lotescbl.com.br
  • Telefone: (27) 3325-4413
  • Ita Park 
  • Características: O loteamento tem lotes a partir de 250 metros quadrados e será entregue com infraestrutura completa com pavimentação, rede de drenagem e esgoto, iluminação pública, água tratada e terrenos regularizados, além de espaço de lazer com quadra de futebol.

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