Fundão ganha loteamento com infraestrutura completa e entrada facilitada

Praia Grande, em Fundão, tem despontado no mercado e vai receber o mais novo loteamento da CBL, o Palm Garden Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Os impactos da pandemia e das medidas de isolamento social ainda podem ser sentidos em diversas áreas. No mercado imobiliário, por exemplo, apesar da tendência, nos últimos anos, de empreendimentos com metragens reduzidas, desde 2020 surgiu uma nova demanda de tipologias maiores, já que boa parte das famílias passou a ficar mais tempo dentro de casa.

Isso incentivou uma procura por casas e loteamentos para construção de residências. Apesar da oferta reduzida nos grandes centros e nos eixos urbanos, a localização afastada dessas regiões não se tornou mais um problema com o trabalho remoto se popularizando entre as empresas.

Quem confirma esse cenário é o gerente-geral de Vendas da Lotes CBL, Renato Nolasco. Segundo ele, muitas pessoas conseguem trabalhar a distância e morar nesses endereços, mais próximos ao litoral, o que ajuda a melhorar a qualidade de vida.

Uma região que tem despontado no mercado é Praia Grande, em Fundão, que vai receber o mais novo loteamento da CBL, o Palm Garden. Com entrada facilitada e financiamento próprio sem comprovação de renda, o lançamento tem lotes a partir de 300m².

Com entrada facilitada e financiamento próprio sem comprovação de renda, o lançamento tem lotes a partir de 300m². Crédito: Lotes CBL/Divulgação

“É um produto com características bem diferentes e cheio de novidades já inserido no Balneário de Praia Grande. Muitas famílias têm sido atraídas para esse lançamento porque, com a pandemia, houve um processo de ressignificação das moradias e ter mais conforto e espaço é, sem dúvidas, uma das novas demandas”, destaca Nolasco.

Ainda de acordo com o gerente-geral, o Palm Garden está a 20 minutos do município Serra e a 35 minutos de Jardim Camburi, em Vitória. “O comprador terá um lote na praia e pode ter uma casa para passar os finais de semana ou apenas levar a família para morar em uma região com mais qualidade de vida”, reforça.

O loteamento oferece infraestrutura completa incluindo rede elétrica, rede de água, rede de esgoto, pavimentação no empreendimento e nos acessos, drenagem, paisagismo, iluminação e terraplanagem.

Além disso, o Palm Garden tem uma vista privilegiada da região e está próximo a praia, supermercados, lanchonetes, restaurantes e ao turismo gastronômico regional

LOTES CBL

Fundada em 2008 e presente em todo o Estado, a CBL possui loteamentos em: Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Serra, Viana e Vila Velha. Já são 21 empreendimentos lançados, 15 entregues e cinco ainda em obras.

Site lotescbl.com.br Telefone (27) 3325-4413 Palm Garden Conheça o empreendimento