Novo loteamento em Linhares garante exclusividade a moradores

O Lagoa Park III dá continuidade à série de empreendimentos de sucesso em Linhares e estende os serviços dos outros loteamentos Lagoa Park Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Você sabia que Linhares é a cidade com a maior quantidade de lagoas do Estado? Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 75 no total. Para se ter uma ideia, o número é tão expressivo que equivale a quase uma lagoa para cada município do Espírito Santo.

Mais do que sombra e água fresca, Linhares também tem se destacado como uma das apostas do mercado imobiliário nos últimos anos e, por isso, tem recebido uma série de novos empreendimentos.

“A cidade tem despontado como um dos endereços no Estado que mais recebe investimentos. Além disso, podemos observar, nos últimos anos, a chegada de muitas indústrias e empresas para a região, o que a torna ainda mais atrativa para investidores, construtoras e loteadoras”, destaca o gerente-geral de vendas da Lotes CBL, Renato Ferreira.

É de olho nesse cenário que a CBL prepara mais um lançamento na cidade. O Lagoa Park III dá continuidade à série de empreendimentos de sucesso em Linhares e estende os serviços dos outros loteamentos Lagoa Park.

Com a proposta de ser um bairro residencial, o Lagoa Park III é um loteamento aberto com trânsito local restrito, uma via de acesso e lotes a partir de 250 m² Crédito: Lotes CBL/Divulgação

“Ele vem com um novo projeto, as vilas residenciais, que funcionam como quadras com um acesso de entrada e saída, com o objetivo de criar espaços de convívio entre os moradores, mais privados e exclusivos. Nossa ideia é resgatar um pouco a relação entre as pessoas, aumentar a segurança e garantir um local em que as crianças possam brincar na rua”, pontua Renato Ferreira.

Com a proposta de ser um bairro residencial, o Lagoa Park III é um loteamento aberto com trânsito local restrito, uma via de acesso e lotes a partir de 250 m². Além dele, a CBL possui outros loteamentos em Linhares, como o Vila Maria, o Lagoa Park I e o Lagoa Park II.

Vale ressaltar que o novo loteamento também será entregue com infraestrutura completa com terraplanagem, pavimentação, rede de drenagem e esgoto, iluminação pública, água tratada e terrenos regularizados, além de espaço de lazer.

Lotes CBL

Fundada em 2008 e presente em todo o Estado, a CBL possui lotes em: Aracruz, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, Colatina, Serra, Vila Velha, Viana e Praia Grande. Com financiamento direto, facilitado e sem burocracia, a empresa já lançou 22 empreendimentos, sendo 15 já entregues e cinco, atualmente, em obra.