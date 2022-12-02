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Amor de família e qualidade no atendimento são trunfos de rede de óticas no ES

Diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo leva adiante o legado do pai, Getúlio Azevedo, com excelência no tratamento às pessoas e planos de expansão

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 10:27

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

02 dez 2022 às 10:27
Óticas Paris
Ana Luiza Nogueira da Gama Azevedo herdou do pai, Getúlio Gomes de Azevedo, o amor pelo negócio Crédito: Óticas Paris/Divulgação
“As Óticas Paris sempre fizeram parte da minha história. Desde bebê eu sentia o amor do meu pai (Getúlio Gomes de Azevedo) pelo negócio e peguei esse amor para mim também.” Ana Luiza Nogueira da Gama de Azevedo, diretora-executiva, descreve com orgulho o legado construído por sua família.
Com 11 lojas físicas (em Vitória e em Vila Velha), e-commerce e um centro administrativo com laboratório, as Óticas Paris empregam 95 colaboradores e hoje é referência no segmento no Espírito Santo.

“Sempre buscamos a excelência tanto no nosso serviço, como no atendimento e nos produtos oferecidos. Buscamos o que há de lançamento no mundo dos óculos e sempre com exclusividades. O que é lançado nas passarelas da Europa e Estados Unidos chega no mesmo tempo aqui na Ótica Paris. O nosso maior foco é o cliente”, afirma Ana Luiza.
A executiva aprendeu no convívio com a família a forma de atender a todos em suas lojas. Desde criança, brincava de vender. “Vendia de tudo”, diverte-se a empresária. Com oito anos, ia aos sábados para o escritório e para as lojas para trabalhar com o pai e tinha um exemplo claro de que o “trabalho era muito importante e que estava ali para servir ao cliente”.
Óticas Paris
Ana Luiza aprendeu no convívio com a família a forma de atender a todos em suas lojas Crédito: Óticas Paris/Divulgação
Quando jovem, optou por cursar Direito, o que lhe abriu portas e ampliou horizontes. Ao se formar, aos 22 anos, teve um momento de descoberta. “Vi que de fato o que pulsava em mim era o desejo de trabalhar com ótica. No dia seguinte da minha formatura, já estava trabalhando na empresa e comecei como todos: conhecendo os setores, realizando tarefas básicas, como operadora de caixa, carregava mercadoria e fazia pagamentos no banco. Foi assim que fui conquistando o meu espaço.”
Ana Luiza fez pós-graduação em Administração de Empresas e MBA em Gestão Comercial pela FGV, e, hoje, também faz graduação em Óptica. Ela celebra conseguir seguir os passos do pai, em especial na forma de tratar a todos os funcionários. Hoje, muitos com os quais conviveu ainda criança trabalham na empresa.
“A nossa equipe é incrível e tenho eles também como minha família. Muitos estão na empresa há mais tempo do que eu. Temos colaboradores de 20, 30 e até 40 anos de casa e tenho um carinho e respeito enorme por eles.”

Inovação é prioridade

Óticas Paris
Com 11 lojas físicas (em Vitória e em Vila Velha), as Óticas Paris investem também no e-commerce Crédito: Óticas Paris/Divulgação
Apesar de manter firme toda tradição e qualidade responsáveis pelas Óticas Paris serem referência no segmento, a empresa busca estar alinhada às principais tendências.
Durante a pandemia, antenada às necessidades do público, inaugurou um e-commerce com entregas para todo o Brasil, com promoções e diversas condições especiais.
“O mundo digital não é mais o futuro e sim o presente, e temos de estar nesse universo também para sair à frente. Sempre buscamos nos superar. Olhar para dentro e ver como podemos ser melhores para o nosso cliente. O mundo do e-commerce é muito diferente do varejo físico e o nosso desafio é entregar a mesma experiência de compra do cliente Paris para o Brasil todo.”
Para os próximos anos, além de expandir a presença da marca em todo o Estado e no Brasil, Ana Luiza espera que as Óticas Paris sigam alcançando a excelência.
“Queremos melhorar cada vez mais os nossos processos, deixar a nossa casa impecável por dentro para então olharmos para fora e para a expansão para outros lugares. O e-commerce nos possibilita atender o Brasil todo e temos um espaço enorme para conquistar na internet”, finaliza a diretora-executiva.

Perfil

  • Ana Luiza Nogueira da Gama de Azevedo
  • Função: diretora-executiva das Óticas Paris
  • Idade: 29 anos
  • Cidade natal: Vitória
  • Aplicativo sem o qual não vive: WhatsApp
  • Estilo de música favorito: Músicas brasileiras em geral, principalmente MPB
  • Uma série ou filme: "The office"
  • Livro favorito: 1984, de George Orwell
  • Time: Botafogo
  • Prato favorito: O clássico arroz com feijão é imbatível. Mas gosto muito de comida italiana

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