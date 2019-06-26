Home
Sine da Serra abre seleção para jovens aprendizes na ArcelorMittal

Para participar, é necessário ser morador do município e estar cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio