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Qualificação

Sest Senat abre 350 vagas em cursos para qualificar cobradores no ES

Cursos são destinados aos profissionais que querem trabalhar como motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 11:26

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 11:26

Cobradores terão alteração na CNH para trabalhar como motoristas Crédito: Pronatec/Divulgação
Cobradores de ônibus que querem se qualificar para trabalhar como motoristas já podem se inscrever na segunda etapa do Projeto Qualificação de Cobradores nacional oferecido pelo Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). O edital prevê a abertura de 1.340 vagas em todo o Brasil, das quais 350 serão oferecidas na unidade de Cariacica, no Espírito Santo.
A iniciativa tem como objetivo qualificar os cobradores diante das constantes transformações e demandas do mercado de trabalho, contribuindo, assim, para a empregabilidade, principalmente no que se refere à crescente adoção da bilhetagem eletrônica nos ônibus urbanos.

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De acordo com o Sest Senat, o projeto oferece mudança da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria B para D, curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros (50 horas) e aperfeiçoamento de motorista para o transporte de passageiros com treinamento prático no Simulador de Direção (22 horas).
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 em 6 de janeiro de 2020, no site www.sestsenat.org.br.
Os selecionados serão convocados para as etapas do projeto a partir do dia 13 de janeiro de 2020.  
Para participar dos cursos, é necessário:
  • Comprovar vínculo empregatício na função de cobrador de ônibus; 
  • Ter carteira de habilitação;
  • Enquadrar-se às regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) no que se refere aos requisitos de tempo para a mudança de categoria da CNH; 
  • A empresa em que trabalha deve estar com o cadastro regularizado junto ao Sest Senat.
  • O transporte deve ser a atividade econômica principal da empresa, que precisa atuar no transporte coletivo urbano de passageiros.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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