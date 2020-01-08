Sedu abre seleção para contratar profissionais temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. Ao todo, são seis vagas para técnico em gestão de pessoas, destinado a candidatos que tenham nível superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 2.767,78, para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar na sede da Sedu, que fica em Vitória.
As inscrições poderão ser feitas no período de 9 a 16 de janeiro de 2020. O candidato deverá preencher o formulário, disponível no site www.sedu.es.gov.br, e enviar, juntamente com a documentação, via Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085.
Será aceita somente uma inscrição por candidato. A seleção contará com prova de títulos, eliminatória e classificatória; avaliação de competências e habilidades socioemocionais, eliminatória; e avaliação comportamental e técnica, classificatória.
CONFIRA OS CARGOS
Técnico em gestão de pessoas - biblioteconomista
- Requisito: Graduação em Biblioteconomia e registro no CRB-ES
- Carga horária: 40 Horas
- Remuneração: R$ 2.767,78
- Vagas: 2
Técnico em gestão de pessoas - assistente social
- Requisito: Graduação em Serviço Social e registro no CRESS
- Carga horária: 40 Horas
- Remuneração: R$ 2.767,78
- Vaga: 1
Técnico em gestão de pessoas - psicólogo
- Requisito: Graduação em Psicologia, registro no CRP - ES e 6 meses de experiência como Psicólogo na área de recursos humanos
- Carga horária: 40 Horas
- Remuneração: R$ 2.767,78
- Vaga: 1
Técnico em gestão de pessoas - arquivista
- Requisito: Graduação em Arquivologia e registro ou credenciamento na Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo
- Carga horária: 40 Horas
- Remuneração: R$ 2.767,78
- Vagas: 2