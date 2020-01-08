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Sedu abre seleção para contratar profissionais temporários

Oportunidades são para biblioteconomista, assistente social, psicólogo e arquivista; salário é de R$ 2,7 mil

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 11:56
Sedu vai abrir processo seletivo para contratar técnico em gestão de pessoas  Crédito: Arquivo A Gazeta
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. Ao todo, são seis vagas para técnico em gestão de pessoas, destinado a candidatos que tenham nível superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração é de R$ 2.767,78, para carga horária de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar na sede da Sedu, que fica em Vitória.

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As inscrições poderão ser feitas no período de 9 a 16 de janeiro de 2020. O candidato deverá preencher o formulário, disponível no site www.sedu.es.gov.br, e enviar, juntamente com a documentação, via Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085.
Será aceita somente uma inscrição por candidato. A seleção contará com prova de títulos, eliminatória e classificatória; avaliação de competências e habilidades socioemocionais, eliminatória; e avaliação comportamental e técnica, classificatória.

CONFIRA OS CARGOS

Técnico em gestão de pessoas - biblioteconomista
  • Requisito: Graduação em Biblioteconomia e registro no CRB-ES
  • Carga horária: 40 Horas
  • Remuneração: R$ 2.767,78 
  • Vagas: 2
Técnico em gestão de pessoas - assistente social
  • Requisito: Graduação em Serviço Social e registro no CRESS
  • Carga horária: 40 Horas 
  • Remuneração: R$ 2.767,78 
  • Vaga: 1
Técnico em gestão de pessoas - psicólogo
  • Requisito:  Graduação em Psicologia, registro no CRP - ES e 6 meses de experiência como Psicólogo na área de recursos humanos
  • Carga horária: 40 Horas 
  • Remuneração: R$ 2.767,78 
  • Vaga: 1
Técnico em gestão de pessoas - arquivista
  • Requisito: Graduação em Arquivologia e registro ou credenciamento na Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo
  • Carga horária: 40 Horas 
  • Remuneração: R$ 2.767,78
  • Vagas: 2

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