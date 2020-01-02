Confira os concursos com inscrições abertas até o dia 10 de janeiro

*Viviane Maciel

Veja os concursos que se encerram na próxima semana Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O ano de 2020 está só no começo, mas muitos concursos já têm prazo para finalizar a inscrição até a semana que vem. As oportunidades são para processos seletivos nos municípios de Vila Velha, Guarapari, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã.

VILA VELHA E JOÃO NEIVA

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) oferece vagas em Vila Velha e João Neiva, as oportunidades são para professores nos CEETS dos municípios. Os profissionais irão atuar nas unidades Vasco Coutinho e Talmo Luiz Silva. As candidaturas serão recebidas até o dia 09 de janeiro de 2020, exclusivamente pelo site do Governo do Estado.

IBIRAÇU

No município de Ibiraçu as oportunidades são para o concurso do Conselho Tutelar. Os selecionados irão atuar como temporários no mandato de quatro anos, durante o período 2020/2024. As inscrições podem ser realizadas até 12h do dia 09 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Assistência Social, situada na Rua dos Curiós, s/nº - Bairro Ericina Macedo Pagiola.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari está com dois processos seletivos abertos: para médicos e técnicos em enfermagem. Para os médicos os salários começam em R$ 4.755,73 mais gratificações de R$ 3.750,00. São 12 vagas para os cargos de Médico Clínico Geral, Médico Pediatra e Médico Otorrinolaringologista.

As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, até 7 de janeiro de 2020 para os candidatos a vaga de Técnico em Enfermagem, já os interessados nos demais cargos têm até o dia 10 de janeiro de 2020 para se inscreverem.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

São Roque do Canaã também oferece chances em dois concursos. Os processos de seleção são para os cargos de Nutricionista, com exigência de nível superior e Operador de Trator de Pneus, cujo requisito é o nível médio.

Os interessados em realizar as inscrições devem entregar, em envelope lacrado, a documentação exigida na Prefeitura Municipal, com sede na Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho. As inscrições serão aceitas até 16h do dia 03 de janeiro de 2020.