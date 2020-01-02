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309 vagas

Depen: concurso autorizado com 309 vagas e salário de até R$ 6 mil

Oportunidades serão para os cargos de agente federal de execução penal e especialista federal em assistência à execução penal; o departamento ainda aguarda a autorização para mais um concurso com 1.580 vagas

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:49

*Viviane Maciel

Agentes do Sistema Penitenciário Federal em ação. Crédito: Divulgação/ Depen
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O novo concurso do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi autorizado pelo Ministério da Economia. Ao todo serão 309 vagas oferecidas, sendo 294 para o cargo de agente federal de execução penal e 15 para especialista federal em assistência à execução penal.
No caso das chances para agente federal de execução, os candidatos devem ter ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria B. A remuneração inicial é de R$ 6.030, incluindo gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458. 
Já as vagas para especialista federal se destinam a profissionais com formação de nível superior em áreas específicas. O salário inicial para o cargo é de R$ 5.865,70.

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Com a autorização, o órgão tem um prazo de seis meses para a publicação do edital de abertura de inscrições, o que deve ocorrer até 30 de junho. Porém, é possível que a liberação ocorra antes desta data. As regiões para onde as vagas serão distribuídas ainda devem ser confirmadas pelo órgão.

MAIS OPORTUNIDADES

Além do concurso Depen que acaba de ser autorizado, tramita no Ministério da Economia um pedido para a criação de 1.580 vagas para três cargos: 1.440 para agente, 36 para técnico e 104 para especialista.
Em dezembro, o documento chegou a apresentar algumas alterações e a expectativa é de que as oportunidades sejam criadas o mais rápido possível, para reforçar o quadro de servidores do órgão.
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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