Sai resultado preliminar da seleção para 39 peritos do Porto de Vitória

Porto de Vitória Crédito: Receita Federal

Receita Federal publicou o resultado preliminar do processo seletivo para preenchimento de 39 vagas para peritos autônomos que irão trabalhar na Alfândega do Porto de Vitória . As vagas são para sete especialidades, como mecânica, informática e outras.

Além da divulgação dos nomes e respectiva pontuação alcançada pelos selecionados, a publicação também traz, em ordem alfabética, a listagem dos candidatos inabilitados, com os dados da área na qual concorreu e o motivo de inabilitação.

Os candidatos que se sentirem prejudicados, tanto em termos de pontuação classificatória, quanto em relação aos aspectos que foram descritos como inadequados ao processo seletivo, podem apresentar recurso no prazo de 10 dias.

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O delegado da Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, auditor fiscal Fabricio Betto, esclarece: Do resultado preliminar, cada candidato poderá interpor recurso, expondo suas razões, no prazo de 10 dias a contar da data da publicação prevista no item 8.2, em formato digital, conforme disposições da IN RFB nº 1.412, de 2013, mediante solicitação de juntada do recurso ao respectivo dossiê

A comissão responsável pelo processo seletivo divulgará o resultado final, inclusive com eventuais alterações decorrentes dos recursos, até o dia 25 de setembro.

O resultado será publicado no site da Receita Federal, basta acessar o menu Acesso à Informação, opção Processos Seletivos Públicos, ano 2020, Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória/ES.