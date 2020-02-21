Programa abre 320 vagas para qualificar cobradores do ES

Para se inscrever, é preciso ter mais de 21 anos, e estar ocupando a função de cobrador. Os participantes do projeto terão acesso a mudança da categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da B para a D; ao Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Passageiros (50 horas), que é exigido para quem deseja exercer essa atividade; e ao aperfeiçoamento de motoristas para o transporte de passageiros, com treinamento prático no simulador de direção (22 horas).