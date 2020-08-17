Prefeitura de Viana abre seleção com salário de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais temporários para atender as necessidades de excepcional interesse público das diversas Secretarias Municipais no âmbito do município.
A seleção tem o objetivo de formar cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, operador de máquina pesada, coveiro, gari, farmacêutico, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, médico clínico geral e terapeuta ocupacional.
A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 8.505,55 . A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos.
Os interessados podem se inscrever até 23h59 do dia 21 de agosto de 2020, no site www.viana.es.gov.br.
CONFIRA OS CARGOS
- Técnico em Enfermagem
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.067,86
- Requisitos: Ensino Médio completo e diploma ou certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho de Classe.
- Técnico em Enfermagem
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.423,81
- Requisitos: Ensino Médio completo e Diploma ou certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho de Classe.
- Operador de Máquina Pesada
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.463,88
- Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio, certificado de conclusão de curso na área pleiteada, habilitação de Motorista Profissional Categoria D e/ou E e experiência mínima de seis meses.
- Coveiro
- Carga horária: 40h semanais
- Remuneração: R$ 1.045,00
- Requisito: Ensino Fundamental incompleto.
- Gari
- Carga horária: 40h semanais
- Remuneração: R$ 1.045,00
- Requisito: Ensino Fundamental incompleto.
- Farmacêutico
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Farmacêutico
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Fonoaudiólogo
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.623,91
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Cirurgião Dentista
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.306,56
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Cirurgião Dentista
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.613,12
- Requisitos: Graduação em odontologia, registro no respectivo Conselho de Classe e certidão de Regularidade no respectivo conselho de classe.
- Médico Clínico Geral
- Carga horária: 15 horas semanais.
- Remuneração: R$ 3.189,58
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Médico Clínico Geral
- Carga horária: 18 horas semanais.
- Remuneração: R$ 3.827,50
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Médico Clínico Geral
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Remuneração: R$ 8.505,55
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
- Terapeuta Ocupacional
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.165,21
- Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.