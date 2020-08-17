Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Viana abre seleção com salário de até R$ 8 mil
Temporários

Prefeitura de Viana abre seleção com salário de até R$ 8 mil

Há chances para técnico de enfermagem, coveiro, gari, operador de máquina pesada, cirurgião dentista, médico clínico geral, farmacêutico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:01
Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana abriu seleção para formação de cadastro de reserva Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais temporários para atender as necessidades de excepcional interesse público das diversas Secretarias Municipais no âmbito do município.
A seleção tem o objetivo de formar cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, operador de máquina pesada, coveiro, gari, farmacêutico, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, médico clínico geral e terapeuta ocupacional.
A remuneração varia de R$ 1.045 a R$ 8.505,55 . A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova de títulos.
Os interessados podem se inscrever até 23h59 do dia 21 de agosto de 2020, no site www.viana.es.gov.br.

CONFIRA OS CARGOS

  • Técnico em Enfermagem
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.067,86
  • Requisitos: Ensino Médio completo e diploma ou certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho de Classe.
  • Técnico em Enfermagem
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.423,81
  • Requisitos: Ensino Médio completo e Diploma ou certificado de conclusão de curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho de Classe.
  • Operador de Máquina Pesada
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.463,88
  • Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio, certificado de conclusão de curso na área pleiteada, habilitação de Motorista Profissional Categoria D e/ou E e experiência mínima de seis meses.

Veja Também

Secretaria da Fazenda do ES vai abrir concurso com 50 vagas

  • Coveiro
  • Carga horária: 40h semanais
  • Remuneração: R$ 1.045,00
  • Requisito: Ensino Fundamental incompleto.
  • Gari
  • Carga horária: 40h semanais
  • Remuneração: R$ 1.045,00
  • Requisito: Ensino Fundamental incompleto.
  • Farmacêutico
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.

Veja Também

Banco do Brasil fará concurso com 120 vagas para atrair talentos em TI

  • Farmacêutico
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
  • Fonoaudiólogo
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.623,91
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
  • Cirurgião Dentista
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.306,56
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
  • Cirurgião Dentista
  • Carga horária:  40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 4.613,12 
  • Requisitos: Graduação em odontologia, registro no respectivo Conselho de Classe e certidão de Regularidade no respectivo conselho de classe.
  • Médico Clínico Geral
  • Carga horária: 15 horas semanais.
  • Remuneração: R$ 3.189,58 
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
  • Médico Clínico Geral
  • Carga horária: 18 horas semanais.
  • Remuneração: R$ 3.827,50 
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.

Veja Também

Concursos que o governo e municípios do ES poderão fazer até 2021

  • Médico Clínico Geral
  • Carga horária: 40 horas semanais.
  • Remuneração: R$ 8.505,55 
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.
  • Terapeuta Ocupacional
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 2.165,21 
  • Requisitos: Nível superior completo e registro no Conselho de Classe.

Veja Também

Concursos federais escapam de cortes e devem abrir 11 mil vagas

Como estudar informática para concursos públicos?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados