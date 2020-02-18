Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para contratar temporários

Prédio da Prefeitura de Ibiraçu Crédito: Facebook/ Prefeitura de Ibiraçu

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais. Os candidatos precisam ser alfabetizados ou com o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.581,07. São quatro vagas iniciais, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Complexo Cultural Roque Peruch, que fica na Avenida Conde DEu, s/nº, Ibiraçu. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 12h às 15h.

A seleção será feita por meio de avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar nas Secretarias Municipais de Obras e Agricultura.

O candidato deve preencher corretamente a ficha de inscrição, que deverá está devidamente assinada. Serão aceitas inscrições feitas por meio de procuração pública ou particular com firma outorgada em cartório. O outorgado deverá levar documento com foto para comprovação da identidade.

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