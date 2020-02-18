Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais. Os candidatos precisam ser alfabetizados ou com o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.581,07. São quatro vagas iniciais, além da formação de cadastro de reserva.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Complexo Cultural Roque Peruch, que fica na Avenida Conde DEu, s/nº, Ibiraçu. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 12h às 15h.
A seleção será feita por meio de avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar nas Secretarias Municipais de Obras e Agricultura.
O candidato deve preencher corretamente a ficha de inscrição, que deverá está devidamente assinada. Serão aceitas inscrições feitas por meio de procuração pública ou particular com firma outorgada em cartório. O outorgado deverá levar documento com foto para comprovação da identidade.
CONFIRA OS CARGOS
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Auxiliar de serviço multifuncional
Motorista de veículo pesado
Auxiliar de serviço multifuncional
- Vagas: cadastro de reserva.
- Requisito: Escolaridade: alfabetizado
- Remuneração: R$ 1.053,53
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vagas: cadastro de reserva.
- Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria C ou superior.
- Remuneração: R$ 1.581,07
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vagas: cadastro de reserva.
- Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista
- Profissional, categoria D
- Remuneração: R$ 1.477,63
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
Motorista de veículo pesado
- Vagas: cadastro de reserva.
- Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria D
- Remuneração: R$ 1.477,63
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vagas: 4 e cadastro de reserva.
- Requisito: Alfabetizado
- Remuneração: R$ 1.053,53
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vaga: cadastro de reserva.
- Requisito: Alfabetizado
- Remuneração: R$ 1.053,53
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.
- Vagas: 2 vagas e cadastro de reserva.
- Requisito: Ensino fundamental completo
- Remuneração: R$ 1.290,63
- Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
- Carga horária: 40 horas semanais.