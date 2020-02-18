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Processo seletivo

Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para contratar temporários

Candidatos precisam ser alfabetizados ou ter o ensino fundamental completo; inscrições poderão ser feitas nos dias 27 e 28 de fevereiro

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 11:37
Prédio da Prefeitura de Ibiraçu Crédito: Facebook/ Prefeitura de Ibiraçu
A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais. Os candidatos precisam ser alfabetizados ou com o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 1.581,07. São quatro vagas iniciais, além da formação de cadastro de reserva. 
As inscrições poderão ser feitas nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Complexo Cultural Roque Peruch, que fica na Avenida Conde DEu, s/nº, Ibiraçu. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 12h às 15h. 

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A seleção será feita por meio de avaliação de títulos. Os selecionados vão atuar nas Secretarias Municipais de Obras e Agricultura. 
O candidato deve preencher corretamente a ficha de inscrição, que deverá está devidamente assinada. Serão aceitas inscrições feitas por meio de procuração pública ou particular com firma outorgada em cartório. O outorgado deverá levar documento com foto para comprovação da identidade.

CONFIRA OS CARGOS

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Auxiliar de serviço multifuncional
  • Vagas: cadastro de reserva.
  • Requisito: Escolaridade: alfabetizado
  • Remuneração: R$ 1.053,53
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
Operador de máquinas pesadas 
  • Vagas: cadastro de reserva.
  • Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria C ou superior.
  • Remuneração: R$ 1.581,07 
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
Motorista de veículo pesado 
  • Vagas: cadastro de reserva.
  • Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista
  • Profissional, categoria D
  • Remuneração: R$ 1.477,63
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura
Motorista de veículo pesado 
  • Vagas: cadastro de reserva.
  • Requisito: Ensino fundamental completo e Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria D
  • Remuneração: R$ 1.477,63
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40  horas semanais.
Trabalhador braçal - gari 
  • Vagas: 4 e cadastro de reserva.
  • Requisito: Alfabetizado
  • Remuneração: R$ 1.053,53 
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
Auxiliar de serviço multifuncional 
  • Vaga: cadastro de reserva.
  • Requisito: Alfabetizado
  • Remuneração: R$ 1.053,53 
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
Oficial de obras e serviços públicos 
  • Vagas: 2 vagas e cadastro de reserva.
  • Requisito: Ensino fundamental completo
  • Remuneração: R$ 1.290,63 
  • Tempo de contratação: Até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período.
  • Carga horária: 40 horas semanais.
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