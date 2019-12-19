Novo hospital em Cachoeiro de Itapemirim inicia a contratação de profissionais

*Viviane Maciel
A rede médica Unimed Sul Capixaba inicia o processo seletivo para a contratação de colaboradores para o novo hospital da cooperativa em Cachoeiro de Itapemirim. Serão cerca de 170 novas vagas de empregos diretos, oferecidas para profissionais do nível técnico ao superior.
As oportunidades são para as funções de enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, técnico de imobilização, fonoaudiólogo, técnico de radiologia e técnico de análises clínicas. Há ainda oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).
Os interessados em uma vaga devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected]. Além do salário, os contratados ainda recebem outros benefícios como ticket-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e descontos em empresas de diversos setores.
A previsão é de que o nova unidade de saúde do município entre em funcionamento no primeiro semestre de 2020. Depois de pronto, o hospital atenderá a procedimentos de média e alta complexidades.
VEJA QUAIS SÃO AS VAGAS
- Enfermeiro
- Técnico de enfermagem
- Fisioterapeuta
- Técnico de imobilização
- Fonoaudiólogo
- Técnico de Radiologia
- Técnico de Análises Clínicas
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene