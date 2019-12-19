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Sul do ES

Novo hospital em Cachoeiro de Itapemirim inicia a contratação de profissionais

A nova unidade vai contratar 170 profissionais do nível médio ao nível superior; os interessados devem enviar os currículos para o e-mail da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:49

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:49

*Viviane Maciel

Nova unidade da cooperativa Unimed em Cachoeiro de Itapemirim, que inaugura somente em 2020, já começa a contratação de profissionais. Crédito: Unimed
A rede médica Unimed Sul Capixaba inicia o processo seletivo para a contratação de colaboradores para o novo hospital da cooperativa em Cachoeiro de Itapemirim. Serão cerca de 170 novas vagas de empregos diretos, oferecidas para profissionais do nível técnico ao superior.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

As oportunidades são para as funções de enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, técnico de imobilização, fonoaudiólogo, técnico de radiologia e técnico de análises clínicas. Há ainda oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).
Os interessados em uma vaga devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected]. Além do salário, os contratados ainda recebem outros benefícios como ticket-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico e descontos em empresas de diversos setores.

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A previsão é de que o nova unidade de saúde do município entre em funcionamento no primeiro semestre de 2020. Depois de pronto, o hospital atenderá a procedimentos de média e alta complexidades.

VEJA QUAIS SÃO AS VAGAS

  • Enfermeiro
  • Técnico de enfermagem
  • Fisioterapeuta
  • Técnico de imobilização
  • Fonoaudiólogo
  • Técnico de Radiologia
  • Técnico de Análises Clínicas
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene
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