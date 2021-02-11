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Inscrições para o concurso da PRF terminam nesta sexta-feira (12)

Candidatos podem se inscrever até as 18 horas desta sexta-feira (12). Provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 28 de março
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 fev 2021 às 16:38

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Imagens da Operação Repressão Qualificada, realizada pela Polícia Civil em parceria com a PRF
PRF contará com reforço de novos policiais  Crédito: Divulgação/PCES
As inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminam nesta sexta-feira (12), às 18 horas. O certame tem como objetivo preencher 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal.
Para participar , os candidatos devem ter curso superior e carteira de habilitação categoria "B" ou acima, a carreira paga R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.
Das 1.500 oportunidades, 1.125 são destinadas para ampla concorrência. As outras 375 chances estão distribuídas da seguinte forma: 300 reservadas a candidatos negros e 75 a pessoas com deficiência.
Além das vagas iniciais, há expectativa de convocação de 500 excedentes no início de 2022, totalizando 2.000 nomeações, conforme revelou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

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A seleção terá abrangência nacional, ou seja, os novos servidores poderão atuar em qualquer uma das delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil, a depender da disponibilidade de vagas. Para escolha da lotação, será respeitada a ordem de classificação dos candidatos.
O atendimento aos candidatos é feito no site do Cebraspe. O valor da taxa de participação é de R$ 180.
O concurso da PRF terá provas objetiva e discursiva, marcadas para 28 de março, com aplicação em todas as capitais brasileiras.
A seleção conta ainda com Teste de Aptidão Física (TAF), avaliações psicológica e de saúde, análise de títulos, apresentação de documentos, investigação social e curso de formação.

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