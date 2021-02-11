Inscrições para o concurso da PRF terminam nesta sexta-feira (12)

PRF contará com reforço de novos policiais Crédito: Divulgação/PCES

As inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federa l (PRF) terminam nesta sexta-feira (12), às 18 horas. O certame tem como objetivo preencher 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal.

Para participar , os candidatos devem ter curso superior e carteira de habilitação categoria "B" ou acima, a carreira paga R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Das 1.500 oportunidades, 1.125 são destinadas para ampla concorrência. As outras 375 chances estão distribuídas da seguinte forma: 300 reservadas a candidatos negros e 75 a pessoas com deficiência.

Além das vagas iniciais, há expectativa de convocação de 500 excedentes no início de 2022, totalizando 2.000 nomeações, conforme revelou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A seleção terá abrangência nacional, ou seja, os novos servidores poderão atuar em qualquer uma das delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil, a depender da disponibilidade de vagas. Para escolha da lotação, será respeitada a ordem de classificação dos candidatos.

O atendimento aos candidatos é feito no site do Cebraspe . O valor da taxa de participação é de R$ 180.

O concurso da PRF terá provas objetiva e discursiva, marcadas para 28 de março, com aplicação em todas as capitais brasileiras.