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Em todo Brasil

Abertos 28 concursos e seleções com salários de até R$ 23 mil

No Espírito Santo, as prefeituras de Guarapari e João Neiva, além das secretarias de Estado de Saúde e Gestão e Recursos Humanos estão com oportunidades temporárias

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 fev 2021 às 15:00
Trabalho da PRF nas estradas
Inscrições para o concurso da PRF terminam no dia 12 de fevereiro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país, pelo menos, 28 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 23,6 mil mensais na Polícia Federal. O certame oferece um total de 1.500 vagas, distribuídas por diversas carreiras O prazo para se inscrever termina nesta terça-feira (9), às 18 horas.
Outro concurso da União que termina as inscrições esta semana, no dia 12 de fevereiro, é o da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que oferece 1.500 vagas.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de João Neiva e Guarapari lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo do Estado tem duas seleções abertas, também para a contratação por tempo determinado. Os processos seletivos são para preencher cinco vagas na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e 923 chances na Secretaria de Saúde (Sesa).

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