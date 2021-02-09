Abertos 28 concursos e seleções com salários de até R$ 23 mil

Os interessados em ingressar no serviço público devem ficar atentos. Isso porque estão abertos em todo o país, pelo menos, 28 concursos públicos e processos seletivos simplificados. Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade. São milhares de vagas distribuídas por cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 23,6 mil mensais na Polícia Federal. O certame oferece um total de 1.500 vagas, distribuídas por diversas carreiras O prazo para se inscrever termina nesta terça-feira (9), às 18 horas.
Outro concurso da União que termina as inscrições esta semana, no dia 12 de fevereiro, é o da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que oferece 1.500 vagas.
Já no Espírito Santo, as prefeituras de João Neiva e Guarapari lançaram editais para a contratação de profissionais temporários. O governo do Estado tem duas seleções abertas, também para a contratação por tempo determinado. Os processos seletivos são para preencher cinco vagas na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e 923 chances na Secretaria de Saúde (Sesa).