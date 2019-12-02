Iases reabre inscrições para cargos de níveis técnico e superior

Seleção vai formar cadastro de reserva de profissionais Crédito: Reprodução internet

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo ( Iases ) republicou o edital de abertura do processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de níveis técnico e superior.

Com isso, as inscrições terão um novo prazo. Os candidatos podem ser inscrever até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019, no site selecao.es.gov.br . Inicialmente, as inscrições seriam realizadas de 25 de novembro a 2 de dezembro de 2019.

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De acordo com o Iases, o edital anterior foi revogado e substituído pelo Edital 005/2019. Os candidatos que se inscrever no Edital 003/2019 devem fazer novas inscrições, de acordo com regras do novo documento.

As vagas serão destinadas à formação de cadastro de reserva para os cargos de analista de suporte socioeducativo (administrador, contador e economista); assistente social socioeducativo, assistente jurídico socioeducativo; nutricionista socioeducativo; pedagogo socioeducativo, psicólogo socioeducativo e técnico socioeducativo, na área de Edificações.

O salário para os profissionais de nível superior é de R$ 4.443,60, enquanto que para os de nível técnico, a remuneração é de R$ 2.282,28. Para todas as funções, há o adicional de R$ 300 de auxílio alimentação.

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A seleção oferece oportunidades para a Grande Vitória e para as Regionais do norte e do sul do Estado. A contratação é temporária, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério do Iases, uma única vez e por igual período.

AGENTE SOCIOEDUCATIVOS

O Edital 004/2019 para contratação de agentes socioeducativos permanece em vigor, apesar de ter sofrido algumas alterações. As inscrições seguem até as 18h da próxima terça-feira, 3 de dezembro.