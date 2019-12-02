Iases reabre inscrições para cargos de níveis técnico e superior

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) republicou o edital de abertura do processo seletivo simplificado que visa a contratação de profissionais de níveis técnico e superior.
Com isso, as inscrições terão um novo prazo. Os candidatos podem ser inscrever até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019, no site selecao.es.gov.br. Inicialmente, as inscrições seriam realizadas de 25 de novembro a 2 de dezembro de 2019.
De acordo com o Iases, o edital anterior foi revogado e substituído pelo Edital 005/2019. Os candidatos que se inscrever no Edital 003/2019 devem fazer novas inscrições, de acordo com regras do novo documento.
As vagas serão destinadas à formação de cadastro de reserva para os cargos de analista de suporte socioeducativo (administrador, contador e economista); assistente social socioeducativo, assistente jurídico socioeducativo; nutricionista socioeducativo; pedagogo socioeducativo, psicólogo socioeducativo e técnico socioeducativo, na área de Edificações.
O salário para os profissionais de nível superior é de R$ 4.443,60, enquanto que para os de nível técnico, a remuneração é de R$ 2.282,28. Para todas as funções, há o adicional de R$ 300 de auxílio alimentação.
A seleção oferece oportunidades para a Grande Vitória e para as Regionais do norte e do sul do Estado. A contratação é temporária, com validade de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério do Iases, uma única vez e por igual período.
AGENTE SOCIOEDUCATIVOS
O Edital 004/2019 para contratação de agentes socioeducativos permanece em vigor, apesar de ter sofrido algumas alterações. As inscrições seguem até as 18h da próxima terça-feira, 3 de dezembro.
Para o cargo de agente socioeducativo, o salário é de R$ 2.467,59, além do adicional de R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária acontece em regime de escala. Para participar, é necessário ter o Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria B.