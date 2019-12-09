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Fundão abre processo seletivo para professores

As vagas são para o cadastro reserva do município; os selecionados irão atuar em regime temporário durante o ano letivo de 2020 e os salários podem chegar a R$ 2.369,98
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 10:31

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 10:31

*Viviane Maciel

Secretaria Municipal de Educação de Fundão abre o processo seletivo para vagas de professores e pedagogos. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fundão
A Secretaria Municipal de Educação de Fundão abre o processo seletivo para vagas de professores e pedagogos. Os selecionados irão integrar o cadastro reserva do município, visando a contratação temporária durante o ano letivo de 2020. Os salários variam de 1.780,60 a R$ 2.369,98.
As oportunidades são para os cargos para: professor de educação infantil e ensino fundamental; professor de educação infantil e ensino fundamental (para atuar na educação do campo). professor de educação física, arte, ensino religioso, língua portuguesa, matemática, língua inglesa, ciências, geografia, história, educação especial/deficiência mental/intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, altas habilidades/superdotação e bilíngue; técnico-pedagógico para atuar na educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), ensino fundamental (anos finais e educação do campo), educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais).
Os interessados devem comparecer ao Núcleo de Atendimento de Educacional Especializado (NAEE), localizado na Rua Professor Virgílio Pereira, nº 98, Centro, em Fundão. As inscrições podem ser feitas entre os os dias 10 e 11 de dezembro, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. Será permitida até duas inscrições, por candidato, desde que possua habilitação para cada cargo.

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CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA

  • PROFESSOR MAPA 
Requisitos: Educação Infantil Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil; ou Licenciatura em Pedagogia, ou Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério em Educação Infantil. 
  • PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; ou Licenciatura em Pedagogia, ou Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO DO CAMPO  EDUCAÇÃO INFANTIL
  • Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização ou Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de (120) cento e vinte horas, concluído a partir de 2014; ou Curso Normal Superior cursado em Instituição reconhecida pelo MEC, com habilitação em Ensino Fundamental Séries/Anos Iniciais, acrescida de Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de 120 horas, concluído a partir de 2014.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO DO CAMPO  ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização ou Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de (120) cento e vinte horas, concluído a partir de 2014; ou Curso Normal Superior cursado em Instituição reconhecida pelo MEC, com habilitação em Ensino Fundamental Séries/Anos Iniciais, acrescida de Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de 120 horas, concluído a partir de 2014. 
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou em Educação Infantil; ou Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado) em Educação Especial/Inclusiva ou, em Educação na linha de pesquisa em Educação Especial/Inclusiva; e áreas afins.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA VISUAL
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial; ou Licenciatura em Pedagogia, ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil; ou Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, acrescidos de curso concluído na área de Deficiência Visual que contemple braille e sorobã, com carga horária mínima cursada de 120 horas, concluído a partir de 2015.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, acrescida de curso concluído de libras com carga horária mínima cursada (120) cento e vinte horas, concluído a partir de 2015 ou de certificado prolibras; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil; ou Licenciatura em Pedagogia, ou Curso Normal Superior com habilitação para o Magistério nas Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, acrescidos de curso concluído de LIBRAS com carga horária mínima cursada de 120 horas, concluído a partir de 2015 ou de certificado prolibras.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, acrescida de curso na área específica de Altas Habilidades/ Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 cento e vinte horas, concluído a partir de 2015; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil acrescida de curso na área específica de Altas Habilidades/ Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 horas, concluído a partir de 2015; ou Curso Normal Superior com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de curso concluído na área específica de Altas Habilidades/Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 horas.

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  • PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, LÍNGUA INGLESA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Requisitos: Licenciatura Plena para o cargo pleiteado; ou Graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes.
  • PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 
Requisitos: Licenciatura Plena em Educação Física acrescida de Comprovação de Registro Profissional Regular no Conselho Regional de Educação Física atualizado. 
  • PROFESSOR ARTE 
Requisitos:  Licenciatura Plena em Arte, ou Educação Artística, ou em Artes Visuais, ou em Artes Cênicas, ou em Artes Plásticas, ou em Música, ou em Teatro, ou em Dança; ou Graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes, para o cargo pleiteado.
  • PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO GRUPO 1
Requisitos: Licenciatura Plena em Ensino Religioso; ou Educação Religiosa; ou Ciências da Religião.
  • PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO GRUPO 2
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia acrescidos de Pós Graduação em Ensino Religioso ou Educação Religiosa ou Ciências da Religião com carga horária mínima de 36 horas, em curso reconhecido pelo MEC; ou Licenciatura Plena em qualquer área de conhecimento acrescidos de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino Religioso ou Educação Religiosa ou Ciências da Religião com carga horária mínima de 360 horas, ou áreas afins.
  • PROFESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional; ou Licenciatura em Pedagogia; ou Licenciatura Plena em Pedagogia, acrescida de Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação, Gestão Educacional ou Gestão Escolar; e 24 meses de experiência em regência de classe em Instituição de Ensino Pública e/ou Privada.
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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