Fundão abre processo seletivo para professores

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, acrescida de curso na área específica de Altas Habilidades/ Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 cento e vinte horas, concluído a partir de 2015; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil acrescida de curso na área específica de Altas Habilidades/ Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 horas, concluído a partir de 2015; ou Curso Normal Superior com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de curso concluído na área específica de Altas Habilidades/Superdotação, com carga horária mínima cursada de 120 horas.