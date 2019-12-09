Fundão abre processo seletivo para professores

*Viviane Maciel
A Secretaria Municipal de Educação de Fundão abre o processo seletivo para vagas de professores e pedagogos. Os selecionados irão integrar o cadastro reserva do município, visando a contratação temporária durante o ano letivo de 2020. Os salários variam de 1.780,60 a R$ 2.369,98.
As oportunidades são para os cargos para: professor de educação infantil e ensino fundamental; professor de educação infantil e ensino fundamental (para atuar na educação do campo). professor de educação física, arte, ensino religioso, língua portuguesa, matemática, língua inglesa, ciências, geografia, história, educação especial/deficiência mental/intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, altas habilidades/superdotação e bilíngue; técnico-pedagógico para atuar na educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), ensino fundamental (anos finais e educação do campo), educação infantil e ensino fundamental (anos iniciais).
Os interessados devem comparecer ao Núcleo de Atendimento de Educacional Especializado (NAEE), localizado na Rua Professor Virgílio Pereira, nº 98, Centro, em Fundão. As inscrições podem ser feitas entre os os dias 10 e 11 de dezembro, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. Será permitida até duas inscrições, por candidato, desde que possua habilitação para cada cargo.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA
- PROFESSOR MAPA
- PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
- PROFESSOR EDUCAÇÃO DO CAMPO EDUCAÇÃO INFANTIL
- Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação do Campo; ou Licenciatura em Pedagogia, acrescida de Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização ou Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de (120) cento e vinte horas, concluído a partir de 2014; ou Curso Normal Superior cursado em Instituição reconhecida pelo MEC, com habilitação em Ensino Fundamental Séries/Anos Iniciais, acrescida de Curso na área específica em Educação do Campo, com carga horária mínima de 120 horas, concluído a partir de 2014.
- PROFESSOR EDUCAÇÃO DO CAMPO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/MENTAL
- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA VISUAL
- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA AUDITIVA
- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL - ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO
- PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, LÍNGUA INGLESA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA E HISTÓRIA
- PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
- PROFESSOR ARTE
- PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO GRUPO 1
- PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO GRUPO 2
- PROFESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene