De babá a mergulhador: semana começa com 946 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

A semana começa com 946 vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Há chances para cargos como açougueiro, vendedor, auxiliar mecânico, auxiliar administrativo, pizzaiolo, babá e mergulhador profissional.

Os interessados devem procurar uma das agências do Sine mais próxima de sua residência para fazer o cadastro, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O candidato que atender aos requisitos da empresa pode ser encaminhado para entrevista de emprego.

Nas agência do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 273 oportunidades em nove agências de Norte a Sul do Estado. A unidade de Cariacica conta com o maior número de vagas, 75.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica, a semana começa com 373 vagas, sendo 60 delas destinadas a pessoas com deficiência.

O Sine da Serra vai oferecer 282 vagas de emprego e a Agência do Trabalhador de Vitória conta com 18 chances para quem quer trabalhar com carteira assinada. Confira as vagas:

Confira as vagas

:AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (20), ajudante de recebimento de mercadorias (3), analista pcp (1), assistente administrativo pós venda concessionária (2), assistente administrativo para área fiscal (1), assistente de compras (1), assistente de logística (1), assistente de marketing (1), atendente barista (1), atendente de lanchonete (1), auxiliar administrativo (4), auxiliar de carga e descarga (5), auxiliar de cozinha (9), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de padaria (2), auxiliar de serviços gerais (19), auxiliar de vendas (1), auxiliar mecânico (2), babá (1), caixa (3), caldeireiro/ caldeireiro irata (1), confeiteiro (4), conferente (4), consultor comercial (4), coordenador de salão (1), costureira (4), cumim e garçon (21), divulgadora de produtos e serviços (2), eletricista (1), eletricista veicular (1), embalador (21), encarregado de obra (2), encarregado de sondagem (1), estágio de atendimento ao cliente (6), estágio de engenheiro de produção (1), estágio de ensino médio (1), estágio superior de ciências contábeis (2), estágio superior em administração (3), estágio superior em direção de arte/design gráfico (3), estágio superior em engenharia química (1), estágio superior em marketing digital (4), executivo publicidade (2), farmacêutico (1), faxineira/ passadeira (2), forneiro (1), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lanterneiro (1), lavador (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração e climatização (1), mecânico de suspensão (1), mecânico diesel (6), motorista (1), motorista de carreta (10), oficial polivalente (1), operador de caixa (10), operador de caixa (33), operador de frios (11), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), porteiro (3), preparador de drinks (4), recepcionista de salão (3), recreador (5), recreadora (1), repositor (17), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico de enfermagem/ home care (1), técnico de infraestrutura TI (1), técnico em eletrônica ou eletrotécnico (1) e vendedor (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante geral (1), arrumador (1), assistente adm pós venda (1), assistente financeiro (1), atendimento (5), auxiliar administrativo (21), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de transporte (1), emissor (1), estoquista (1), operador de caixa (1), operador de classificação (1), operador de telemarketing ativo (15) e vendedor externo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Apontador de obras (1), ajudante de carga e descarga de mercadorias (28), auxiliar de confecção (1), assistente de vendas (6), analista de suporte de sistema - estágio (1), auxiliar de estoque (5), auxiliar de orientação educacional - estágio (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), auxiliar de laboratório - farmácia de manipulação (2), auxiliar de topógrafo (2), cabeleireira (1), confeiteiro (1), desenhista industrial gráfico (1), eletricista de instalações industriais - montador (15), eletricista de instalações industriais - força e controle (15), farmacêutico de manipulação (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), marceneiro (1), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de motor a diesel (2), mecânico de manutenção de máquinas em geral (10), mecânico eletricista de diesel linha pesada (1), motorista de caminhão (20), operador de escavadeira (1), operador de guindaste móvel pesado (1), operador de guindaste móvel médio (1), operador de maquina de cortar e dobrar vergalhões (1), operador de máquina de terraplanagem (45), operador de produção (1), operador de rolo compactador (2), operador de trator de esteira (1), pizzaiolo (2), professor de administração (2), professor de educação física (3), professor de enfermagem do ensino superior (3), professor de fisioterapia (3), professor de serviço social do ensino superior (3), promotor de vendas (21), serralheiro (1), soldador (3), sondador de poços (1), técnico em montagem de móveis (1), vendedor porta a porta (1), vendedor de serviços (1) e vendedor porta a porta (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de obras (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (3), auxiliar de estoque (2), assistente de vendas (1), empacotador, a mão (51), operador de caixa (1) e operador de máquina de cerâmica (2).

SINE DE ANCHIETA

Vaga: Confeiteiro (1) e torneiro mecânico (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Vendedor (1), vidraceiro (1), atendente balconista pcd (1) e cuidadora infantil (2).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção pcd (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), garçom (1), operador de empilhadeira (1), plaqueiro (1) e técnico agrícola (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Cabista (2), cortador de mármore (4), costureira (1), eletricista automotivo (2), faturista (1), instalador equipamentos de internet (1), mecânico bombista (1), padeiro confeiteiro (1), recepcionista atendente PCD (5), técnico de lançamento de fibra (1) e torneiro mecânico (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Abatedor de aves PCD (30), ajudante de carga e descarga PCD (1), almoxarife PCD (1), auxiliar de manutenção de veículos a diesel (1), auxiliar de montagem de tubos e chapas (1), consultor de vendas (1), eletricista de veículos a diesel (1), embalador PCD (1), encanador industrial PCD (1), entregador de bebidas (17), mecânico de manutenção PCD (1), mecânico de motor a diesel (1), motorista de caminhão (10), operador de balanças rodoviárias PCD (1), operador de caixa PCD (1), recreador (1), técnico de engenharia civil PCD (1), técnico eletrônico (1), técnico de segurança do trabalho PCD (1), vendedor (1) e vidraceiro colocador de vidros (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Analista administrativo (1), assistente administrativo - estágio (2), acabador mármore e granito (1), atendente de padaria (2), babá (1), capoteiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas tv a cabo (1), consultor de vendas (1), encarregado de lavanderia (2), encarregado de estoque (1), farmacêutico industrial (1), fonoaudiólogo (1), gerente de frota (1), impressor serigráfico (6), mecânico de refrigeração (1), mecânico para máquinas industriais (1), montador de painéis placas e outdoor (2), movimentador de mercadoria (10), porteiro (2), promotor de vendas eletrônicos e acessórios (1), representante comercial (1), servente de obras (1), servente de pedreiro (5), serralheiro placas e outdoors (2), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor interno (5) e técnico químico (2).

SINE DE LINHARES

Vagas: Atendente (1), auxiliar de serviços gerais pcd (4), auxiliar de padeiro/ pizzaiolo (1), auxiliar de marceneiro (2), auxiliar de cozinha (1), assistente de manutenção geral (1), costureira de máquinas industriais (25), cozinheira (1), departamento pessoal (1), eletricista de manutenção industrial (1), estampador serigráfico (1), frentista (2), garçom (2), lanterneiro (1), marceneiro (1), maçariqueiro (1), mecânico de colhedora pcd (1), motorista administrativo (1), operador de máquina copiadora (1), operador de empilhadeira (1), pasteleiro (1), socorrista (1), vendedor de eletro (4), vendedor interno (2) e vendedor externo (3).

Your browser does not support the audio element. De babá a mergulhador, semana começa com 946 vagas de emprego no ES

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), garçom (1), professor de em educação física (1), setores diversos

para pcds (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), técnico em segurança (1), auxiliar de limpeza pcd (1), auxiliar de escritório (1), vendedor externo (10), operador de caixa (1), auxiliar de cozinha (1), operador de caixa (1) e vendedor interno (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Ajudante de carga (2), ajudante de padeiro (1), barman (1), costureira (1), consultor de vendas (1), eletricista de veículos (1), funileiro (1), garçom (1), isolador (1), líder de vendas (1), mecânico alinhador (2), operador de retroescavadeira (1) e vendedor externo de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA