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Qualificação

Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Viana

Oferta é de 385 vagas em 11 cursos

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2019 às 12:55
Vagas para cursos de informática Crédito: Pintrest
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.
Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Viana, são 385 vagas em 11 cursos.

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Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.
CONFIRA AS VAGAS
Local dos cursos: Centro de Qualificação Profissional de Viana, Rua Domingos Vicente, 10, Centro
Cursos:
Informática: 70
Excel: 35
Gestão financeira de pequenas e médias empresas: 35
Auxiliar de logística e produção: 35
Operador de caixa: 35
Auxiliar de rotinas administrativas: 35
Inglês básico: 35
Inglês intermediário: 35
Local dos cursos: Primeira Igreja Batista De Bairro Industrial, Avenida Antônio Freire, s/nº, Bairro Industrial
Cursos:
Almoxarife: 35
Auxiliar de recursos humanos: 35

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