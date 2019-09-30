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Qualificação

Governo do ES abre 2.100 vagas em cursos de graça

Oportunidades são para os municípios de Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Santa Leopoldina e Viana

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 17:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 set 2019 às 17:30
Curso de maquiagem é oferecido pelo Programa Qualificar ES Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais a partir desta terça-feira (1).
Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. As oportunidades são para os municípios de Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Santa Leopoldina e Viana. Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.

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Os interessados poderão se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.
MAIS VAGAS
Programa Qualificar ES também está com inscrições abertas para outras 3.700 vagas em cursos presenciais nos municípios de: Guarapari, João Neiva, Serra, Vitória e Vila Velha. As inscrições seguem até o dia 8 de outubro pelo site www.qualificar.es.gov.br. Desse total, 260 vagas são destinadas as mulheres de Vitória e Vila Velha pela ramificação do Programa chamada Qualificar ES Mulher.
No dia 7 de outubro, estarão abertas as inscrições para cursos on-line e semipresenciais e com novidades: cursos inéditos a distância, curso semipresencial aberto para a população da Grande Vitória e curso semipresencial para os profissionais da educação do município de Montanha, região nordeste do Estado. Serão 10.500 vagas em 15 cursos on-line e 350 vagas em três cursos semipresenciais, sendo 50 vagas para os educadores de Montanha, 100 vagas para os profissionais da educação da Grande Vitória e 200 vagas para o curso de Programação Neurolinguística (PNL), que será aberto para toda a comunidade, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha.
CONFIRA AS VAGAS
ARACRUZ
Qualificar ES Indígena
Local do curso: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha, Aracruz.
Cursos:
Recepcionista: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
CARIACICA
Local dos cursos: EEEFM Jesus Cristo Rei, Rua Padre Leandro Del Homo, São Francisco.
Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 35
Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida, Rua Tiradentes s/n, Bairro Santo André.
Cursos:
Inglês Básico: 25
Auxiliar de Rotinas Administrativas: 25
Local dos cursos: Igreja Batista, Rua São Benedito - Santa Cecília.
Cursos:
Recepcionista: 35
Auxiliar de Recursos Humanos: 35
Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas: 35
Local dos cursos: EMEF Luzbel Pretti, Rua dos Professores, 358, Operário.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Local dos cursos: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Operador de caixa: 35
Recepcionista: 35
Local dos cursos: Centro de Artes e Esportes Unificados - Praça Ceu, Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves - Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Auxiliar de rotinas administrativas: 40
Local dos cursos: Multivix Cariacica, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.
Cursos:
Auxiliar de rotinas administrativas: 35
Auxiliar de faturamento: 35
Informática: 40
Local dos cursos: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33 - Alto Lage
Cursos:
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Inglês básico: 40
Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 40
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Cuidador de infantil: 40
Maquiador: 40
Recepcionista: 40
Operador de caixa: 40
Auxiliar de recursos humanos: 40
Educação especial e inclusiva: 40
Local dos cursos: Igreja Assembleia Pentecostal Fiel A Deus, Rua Padre Gabriel S/N, Vila Progresso
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 35
Auxiliar de estoque e armazenamento: 35
Local dos cursos: EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 30
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência social (Cras) Padre Gabriel, Rua Francisco Ramos, 83, Padre Gabriel
Cursos:
Auxiliar de logística e produção: 40
Recepcionista: 40
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Local dos cursos: EMEF Joana Maria da Silva, Rua Joana Maria da Silva, S/Nº, Castelo Branco
Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 40
Cuidador de idosos: 40
EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé
Cursos:
Auxiliar de departamento pessoal: 40
Design de sobrancelhas: 40
Local dos cursos: EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 540-586, Flexal I
Cursos:
Informática: 30
Excel: 30
Informática: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Associação das Micro e Pequenas Empresas (Ampe) de Nova Rosa da Penha II, Rua 74, 155 - Nova Rosa da Penha II.
Cursos:
Design de sobrancelhas: 20
Maquiador: 20
Design de sobrancelhas: 20
CONCEIÇÃO DA BARRA
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Itaúnas, Avenida Bento Daher, s/nº, Vila de Itaúnas
Cursos:
Doces e compotas: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Quilambola, Rua Ernane Benso, s/nº, Santana.
Cursos:
Preparação de salgados: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Braço Do Rio, Rua Sinval Marques de Brito, 295, Bairro Campo Verde II
Cursos:
Confeitaria: 30
SANTA LEOPOLDINA
Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro
Cursos:
Informática: 30
Informática e redes sociais para melhor idade: 30
Recepcionista: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro
Cursos:
Confeccionador de bolsas: 30
Costura: 30
VIANA
Local dos cursos: Centro de Qualificação Profissional de Viana, Rua Domingos Vicente, 10, Centro
Cursos:
Informática: 70
Excel: 35
Gestão financeira de pequenas e médias empresas: 35
Auxiliar de logística e produção: 35
Operador de caixa: 35
Auxiliar de rotinas administrativas: 35
Inglês básico: 35
Inglês intermediário: 35
Local dos cursos: Primeira Igreja Batista De Bairro Industrial, Avenida Antônio Freire, s/nº, Bairro Industrial
Cursos:
Almoxarife: 35
Auxiliar de recursos humanos: 35
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