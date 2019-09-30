Governo do ES abre 2.100 vagas em cursos de graça

Curso de maquiagem é oferecido pelo Programa Qualificar ES Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais a partir desta terça-feira (1).

Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. As oportunidades são para os municípios de Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Santa Leopoldina e Viana. Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.

Os interessados poderão se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br . O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.

Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.

MAIS VAGAS

No dia 7 de outubro, estarão abertas as inscrições para cursos on-line e semipresenciais e com novidades: cursos inéditos a distância, curso semipresencial aberto para a população da Grande Vitória e curso semipresencial para os profissionais da educação do município de Montanha, região nordeste do Estado. Serão 10.500 vagas em 15 cursos on-line e 350 vagas em três cursos semipresenciais, sendo 50 vagas para os educadores de Montanha, 100 vagas para os profissionais da educação da Grande Vitória e 200 vagas para o curso de Programação Neurolinguística (PNL), que será aberto para toda a comunidade, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha.

CONFIRA AS VAGAS

ARACRUZ

Qualificar ES Indígena

Local do curso: Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, Km 2, Aldeia Caieira Velha, Aracruz.

Cursos:

Recepcionista: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

CARIACICA

Local dos cursos: EEEFM Jesus Cristo Rei, Rua Padre Leandro Del Homo, São Francisco.

Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 35

Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora da Aparecida, Rua Tiradentes s/n, Bairro Santo André.

Cursos:

Inglês Básico: 25

Auxiliar de Rotinas Administrativas: 25

Local dos cursos: Igreja Batista, Rua São Benedito - Santa Cecília.

Cursos:

Recepcionista: 35

Auxiliar de Recursos Humanos: 35

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas: 35

Local dos cursos: EMEF Luzbel Pretti, Rua dos Professores, 358, Operário.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Local dos cursos: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Operador de caixa: 35

Recepcionista: 35

Local dos cursos: Centro de Artes e Esportes Unificados - Praça Ceu, Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves - Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas: 40

Local dos cursos: Multivix Cariacica, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.

Cursos:

Auxiliar de rotinas administrativas: 35

Auxiliar de faturamento: 35

Informática: 40

Local dos cursos: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33 - Alto Lage

Cursos:

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Inglês básico: 40

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus, Avenida Espírito Santo, 153, Bela Aurora.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 40

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Cuidador de infantil: 40

Maquiador: 40

Recepcionista: 40

Operador de caixa: 40

Auxiliar de recursos humanos: 40

Educação especial e inclusiva: 40

Local dos cursos: Igreja Assembleia Pentecostal Fiel A Deus, Rua Padre Gabriel S/N, Vila Progresso

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 35

Auxiliar de estoque e armazenamento: 35

Local dos cursos: EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 30

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência social (Cras) Padre Gabriel, Rua Francisco Ramos, 83, Padre Gabriel

Cursos:

Auxiliar de logística e produção: 40

Recepcionista: 40

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Local dos cursos: EMEF Joana Maria da Silva, Rua Joana Maria da Silva, S/Nº, Castelo Branco

Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 40

Cuidador de idosos: 40

EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé

Cursos:

Auxiliar de departamento pessoal: 40

Design de sobrancelhas: 40

Local dos cursos: EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 540-586, Flexal I

Cursos:

Informática: 30

Excel: 30

Informática: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Associação das Micro e Pequenas Empresas (Ampe) de Nova Rosa da Penha II, Rua 74, 155 - Nova Rosa da Penha II.

Cursos:

Design de sobrancelhas: 20

Maquiador: 20

Design de sobrancelhas: 20

CONCEIÇÃO DA BARRA

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Itaúnas, Avenida Bento Daher, s/nº, Vila de Itaúnas

Cursos:

Doces e compotas: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Quilambola, Rua Ernane Benso, s/nº, Santana.

Cursos:

Preparação de salgados: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Braço Do Rio, Rua Sinval Marques de Brito, 295, Bairro Campo Verde II

Cursos:

Confeitaria: 30

SANTA LEOPOLDINA

Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro

Cursos:

Informática: 30

Informática e redes sociais para melhor idade: 30

Recepcionista: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Rua Cabo Milton, Centro

Cursos:

Confeccionador de bolsas: 30

Costura: 30

VIANA

Local dos cursos: Centro de Qualificação Profissional de Viana, Rua Domingos Vicente, 10, Centro

Cursos:

Informática: 70

Excel: 35

Gestão financeira de pequenas e médias empresas: 35

Auxiliar de logística e produção: 35

Operador de caixa: 35

Auxiliar de rotinas administrativas: 35

Inglês básico: 35

Inglês intermediário: 35

Local dos cursos: Primeira Igreja Batista De Bairro Industrial, Avenida Antônio Freire, s/nº, Bairro Industrial

Cursos:

Almoxarife: 35