Governo do ES abre 16,5 mil vagas em cursos de graça

O Programa Qualificar ES vai abrir aproximadamente 16,5 mil vagas em cursos de qualificação profissional presenciais, semipresenciais e on-line. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.
A primeira fase de inscrições contará com vagas para os municípios de Guarapari, João Neiva, Serra, Vila Velha e Vitória. O prazo para se inscrever começa nesta terça-feira (24), no site https://qualificar.es.gov.br/ e segue até 8 de outubro, exceto os moradores de João Neiva, que podem se inscrever até 30 de setembro.
São 163 cursos e 5.690 vagas em 10 municípios capixabas, na modalidade presencial.
Na segunda etapa de inscrições, as vagas serão para os moradores das cidades de Cariacica, Santa Leopoldina e Viana. Neste caso, as inscrições serão realizadas no período de 1º a 14 de outubro.
A terceira fase vai contemplar os cursos semipresenciais e on-line, que terá inscrições abertas de 7 a 16 de outubro. Na modalidade on-line, serão 10.500 vagas para 15 cursos, enquanto na modalidade semipresencial, serão 200 chances para um curso aberto a toda a comunidade, 100 para professores, ambos em Vila Velha; além de 50 vagas para profissionais da educação no município de Montanha.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
GUARAPARI
Local do curso: EEEFM Doutor Silva Mello, Rua Horácio Santana, 155, Parque da Areia Preta.
- Cursos:
Atendimento ao cliente: 30
Auxiliar de rotinas administrativas: 30
JOÃO NEIVA
Local do curso: CEET Talmo Luis Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima
- Cursos:
Hidráulica industrial básica: 30
SERRA
Local do curso: EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, Feu Rosa, Serra
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 45
Cuidador De Idosos: 45
Auxiliar De Logistica E Produção: 45
Design De Sobrancelhas: 45
Local do curso: EEEFM Jones Jose do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina
- Cursos:
Auxiliar de Departamento Pessoal: 40
Local do curso: Igreja Católica São Sebatião, Rua Botão-de-ouro, 184, Feu Rosa
- Cursos:
Fotografia: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do curso: Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.
- Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 20
Auxiliar de logística e produção: 20
Auxiliar de rotinas administrativas: 20
Local do curso: Centro De Vivência São Patrício, Avenida Safira, S/N, São Patrício, Jacaraípe
- Cursos:
Cuidador de idosos: 40
Berçarista: 40
Local do curso: EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.
- Curso:
Porteiro: 40
Local do curso: Assembléia De Deus Vida Plena, Avenida Belo Horizonte, 52, Serra Dourada
- Cursos:
Recepcionista: 40
Fotografia: 40
Local do curso: EEEF Elice Baptista Gaudio, Rua Tulipas, S/N, Serra Dourada II
- Cursos:
Cuidador De Idosos: 40
Local dos cursos: EEEFM Vila Nova De Colares, Rua Alfredo Galeno, S/N, Vila Nova De Colares
- Cursos:
Auxiliar De Departamento Pessoal: 40
Cuidador De Idosos: 40
Porteiro: 40
Local do curso: EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Thomas, S/N, Boas Vista II
- Cursos:
Segurança Do Trabalho: 40
Decoração De Festas: 40
Inglês Básico: 40
Local do curso: Associação Dos Moradores De Boa Vista, Rua Elias Thomas, Boa Vista II
- Cursos
Auxiliar De Departamento Pessoal: 35
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35
Local do curso: EEEFM Dom João Batista Da Morra E Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 40
Local do curso: EEEF Taquara I, Rua Beija-flor II, Taquara I
- Cursos:
Auxiliar De Logística E Produção: 35
Local do curso: Centro Comunitário – Manoel Plaza, Rua L, Manoel Plaza
- Cursos:
Decoração De Festas: 40
Local do curso: EEEFM Professor João Antunes Das Dores, Rua Alameda Dos Estudantes, S/N, Planalto Serrano
- Cursos:
Inglês Intermediário: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Rua Salvador, S/N, Boa Vista II
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 40
Local do curso: Rede De Atendimento Integrado À Criança E Ao Adolescente – Rede Aica, Rua João-de-barro, 144, Novo Horizonte
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 35
Inglês Básico: 35
VILA VELHA
Local do curso: Casa Do Menino, Rua Princesa Isabe, S/N, São Torquato
- Cursos:
Informática: 20
Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 20
Maquiador: 35
Eletricista Instalador: 35
Local do curso: Assembléia De Deus Da Graça Ministério Ibes, Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha
- Cursos:
Confeitaria: 30
Local do curso: UMEF “Dijayro Gonçalves Lima”, Rua Presidente Kennedy, S/N, Bairro Barramares
- Cursos:
Fotografia: 35
Inglês Básico: 35
Informática: 50
Local dos cursos: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha, Av. Boa Vista, 531, Bairro Barramares
- Cursos:
Balconista De Farmácia: 35
Design De Sobrancelhas: 35
Local dos cursos: Igreja Assembléia De Deus Porta Formosa, Rua Evaldo Braga, 105, Ulisses Guimarães
- Cursos:
Doces Para Festas: 40
Panificação: 40
Auxiliar De Recursos Humanos: 30
Atendente De Estabelecimento De Saúde: 30
Design De Sobrancelhas: 30
Recepcionista: 30
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 30
Local dos cursos: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, Rua Itá, 1, São Conrado
- Cursos:
Auxiliar De Departamento Pessoal: 40
Cuidador Infantil: 40
Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 40
Maquiador: 40
Local dos cursos: UMEF Leonel De Moura Brizol, Estrada Capuaba, S/N, Santa Rita
- Cursos:
Decoração De Festas: 30
Auxiliar De Logística E Produção: 30
Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 30
Local do curso: Igreja Quadrangular, Avenida Fernando Antônio Da Silveira, 243, Santa Rita
- Cursos:
Recepcionista: 35
Local dos cursos: EMEF Maria Eleonora D'azevedo Pereira, Rua Jetibá, 95, Rio Marinho
- Cursos:
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35
Maquiador: 35
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso: Igreja Embaixada Da Família, Avenida Dos Estados, 40 - Jockey De Itaparica
- Cursos:
Bolos E Suas Variações:
Panificação
Biscoitos Caseiros
VITÓRIA
Local do curso: Igreja Assembleia De Deus Bairro Da Penha, Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha
- Cursos:
Cuidador De Idosos: 40
Agente Comunitário De Saúde: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados, Rua Vinte e Três De Abril, 35, Santo André
- Cursos:
Auxiliar De Faturamento: 40
Local dos cursos: Igreja Evangélica Unção De Deus, Rodovia Serafim Derenzi, 5615, Redenção
- Cursos
Panificação: 35
Confeitaria: 35
Doces Para Festas: 35
Inglês Básico: 30
Maquiador: 30
Design De Sobrancelhas: 30
Local dos cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras) Resistência, Rua Tancredo Neves, 79, Resistência
- Cursos:
Fotografia: 35
Local do curso: Movimento Comunitário De Resistência, Rua Da Luta, 88, Bairro Resistência
- Cursos:
Berçarista: 35
Cuidador De Idosos: 35
Local dos cursos: Movimento Comunitário Do Bairro São Pedro, Avenida Quatro De Setembro, 13, São Pedro
- Cursos:
Decoração De Festas: 35
Recepcionista: 35
Local dos cursos: Multivix Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras
- Cursos
Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 40
Local dos cursos: Associação De Moradores Solon Borges, Rua Alexandre Martins De Figueiredo, 96 - Solon Borges
- Cursos:
Recepcionista: 40
Porteiro: 40
Auxiliar De Recursos Humanos: 40
Design De Sobrancelhas: 40
Maquiador: 40
Inglês Básico: 40
Auxiliar De Logística E Produção: 40
Agente Comunitário De Saúde: 40
Gestão Financeira De Pequenas E Médias Empresas: 40
Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade
- Cursos:
Porteiro: 30
Local dos cursos: Centro Comunitário Ilha De Santa Maria, Rua Hermes Curry Carneiro, 282, Ilha de Santa Maria
- Cursos
Preparação De Salgados: 40
Doces Para Festas: 40
Confeitaria: 40
Qualificar ES Mulher
Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados - Ceu, Rua Vinte E Três De Abril, 35, Santo André, Vitória
- Cursos:
Design De Sobrancelhas: 35
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Nova Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Afonso Sarlo, 260 - Jesus De Nazareth
- Cursos:
Maquiador: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Antiga Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus De Nazareth
- Cursos
Costura: 75
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade
- Cursos
Decoração De Unhas: 30