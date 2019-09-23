Governo do ES abre 16,5 mil vagas em cursos de graça

Curso de Designer de Sobrancelha é oferecido no Qualificar ES Crédito: Reprodução intenet

O Programa Qualificar ES vai abrir aproximadamente 16,5 mil vagas em cursos de qualificação profissional presenciais, semipresenciais e on-line. Esta é a 3ª oferta de oportunidades de qualificação e foi dividida em três etapas.

João Neiva, Serra, Vila Velha e A primeira fase de inscrições contará com vagas para os municípios de Guarapari Vitória . O prazo para se inscrever começa nesta terça-feira (24), no site https://qualificar.es.gov.br/ e segue até 8 de outubro, exceto os moradores de João Neiva, que podem se inscrever até 30 de setembro.

São 163 cursos e 5.690 vagas em 10 municípios capixabas, na modalidade presencial.

Na segunda etapa de inscrições, as vagas serão para os moradores das cidades de Cariacica, Santa Leopoldina e Viana. Neste caso, as inscrições serão realizadas no período de 1º a 14 de outubro.

A terceira fase vai contemplar os cursos semipresenciais e on-line, que terá inscrições abertas de 7 a 16 de outubro. Na modalidade on-line, serão 10.500 vagas para 15 cursos, enquanto na modalidade semipresencial, serão 200 chances para um curso aberto a toda a comunidade, 100 para professores, ambos em Vila Velha; além de 50 vagas para profissionais da educação no município de Montanha.

CONFIRA AS VAGAS

GUARAPARI

Local do curso: EEEFM Doutor Silva Mello, Rua Horácio Santana, 155, Parque da Areia Preta.

- Cursos:

Atendimento ao cliente: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

JOÃO NEIVA

Local do curso: CEET Talmo Luis Silva, Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima

- Cursos:

Hidráulica industrial básica: 30

SERRA

Local do curso: EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, Feu Rosa, Serra

- Cursos

Segurança Do Trabalho: 45

Cuidador De Idosos: 45

Auxiliar De Logistica E Produção: 45

Design De Sobrancelhas: 45

Local do curso: EEEFM Jones Jose do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina

- Cursos:

Auxiliar de Departamento Pessoal: 40

Local do curso: Igreja Católica São Sebatião, Rua Botão-de-ouro, 184, Feu Rosa

- Cursos:

Fotografia: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do curso: Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.

- Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 20

Auxiliar de logística e produção: 20

Auxiliar de rotinas administrativas: 20

Local do curso: Centro De Vivência São Patrício, Avenida Safira, S/N, São Patrício, Jacaraípe

- Cursos:

Cuidador de idosos: 40

Berçarista: 40

Local do curso: EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.

- Curso:

Porteiro: 40

Local do curso: Assembléia De Deus Vida Plena, Avenida Belo Horizonte, 52, Serra Dourada

- Cursos:

Recepcionista: 40

Fotografia: 40

Local do curso: EEEF Elice Baptista Gaudio, Rua Tulipas, S/N, Serra Dourada II

- Cursos:

Cuidador De Idosos: 40

Local dos cursos: EEEFM Vila Nova De Colares, Rua Alfredo Galeno, S/N, Vila Nova De Colares

- Cursos:

Auxiliar De Departamento Pessoal: 40

Cuidador De Idosos: 40

Porteiro: 40

Local do curso: EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Thomas, S/N, Boas Vista II

- Cursos:

Segurança Do Trabalho: 40

Decoração De Festas: 40

Inglês Básico: 40

Local do curso: Associação Dos Moradores De Boa Vista, Rua Elias Thomas, Boa Vista II

- Cursos

Auxiliar De Departamento Pessoal: 35

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35

Local do curso: EEEFM Dom João Batista Da Morra E Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni

- Cursos:

Auxiliar De Recursos Humanos: 40

Local do curso: EEEF Taquara I, Rua Beija-flor II, Taquara I

- Cursos:

Auxiliar De Logística E Produção: 35

Local do curso: Centro Comunitário – Manoel Plaza, Rua L, Manoel Plaza

- Cursos:

Decoração De Festas: 40

Local do curso: EEEFM Professor João Antunes Das Dores, Rua Alameda Dos Estudantes, S/N, Planalto Serrano

- Cursos:

Inglês Intermediário: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Rua Salvador, S/N, Boa Vista II

- Cursos

Segurança Do Trabalho: 40

Local do curso: Rede De Atendimento Integrado À Criança E Ao Adolescente – Rede Aica, Rua João-de-barro, 144, Novo Horizonte

- Cursos:

Auxiliar De Recursos Humanos: 35

Inglês Básico: 35

VILA VELHA

Local do curso: Casa Do Menino, Rua Princesa Isabe, S/N, São Torquato

- Cursos:

Informática: 20

Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 20

Maquiador: 35

Eletricista Instalador: 35

Local do curso: Assembléia De Deus Da Graça Ministério Ibes, Rua São Mateus, 6, Terra Vermelha

- Cursos:

Confeitaria: 30

Local do curso: UMEF “Dijayro Gonçalves Lima”, Rua Presidente Kennedy, S/N, Bairro Barramares

- Cursos:

Fotografia: 35

Inglês Básico: 35

Informática: 50

Local dos cursos: Igreja Batista Renovada Centésima Ovelha, Av. Boa Vista, 531, Bairro Barramares

- Cursos:

Balconista De Farmácia: 35

Design De Sobrancelhas: 35

Local dos cursos: Igreja Assembléia De Deus Porta Formosa, Rua Evaldo Braga, 105, Ulisses Guimarães

- Cursos:

Doces Para Festas: 40

Panificação: 40

Auxiliar De Recursos Humanos: 30

Atendente De Estabelecimento De Saúde: 30

Design De Sobrancelhas: 30

Recepcionista: 30

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 30

Local dos cursos: UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho, Rua Itá, 1, São Conrado

- Cursos:

Auxiliar De Departamento Pessoal: 40

Cuidador Infantil: 40

Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 40

Maquiador: 40

Local dos cursos: UMEF Leonel De Moura Brizol, Estrada Capuaba, S/N, Santa Rita

- Cursos:

Decoração De Festas: 30

Auxiliar De Logística E Produção: 30

Auxiliar De Estoque E Armazenamento: 30

Local do curso: Igreja Quadrangular, Avenida Fernando Antônio Da Silveira, 243, Santa Rita

- Cursos:

Recepcionista: 35

Local dos cursos: EMEF Maria Eleonora D'azevedo Pereira, Rua Jetibá, 95, Rio Marinho

- Cursos:

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35

Maquiador: 35

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Igreja Embaixada Da Família, Avenida Dos Estados, 40 - Jockey De Itaparica

- Cursos:

Bolos E Suas Variações:

Panificação

Biscoitos Caseiros

VITÓRIA

Local do curso: Igreja Assembleia De Deus Bairro Da Penha, Rua Areobaldo Bandeira, 474, Bairro da Penha

- Cursos:

Cuidador De Idosos: 40

Agente Comunitário De Saúde: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados, Rua Vinte e Três De Abril, 35, Santo André

- Cursos:

Auxiliar De Faturamento: 40

Local dos cursos: Igreja Evangélica Unção De Deus, Rodovia Serafim Derenzi, 5615, Redenção

- Cursos

Panificação: 35

Confeitaria: 35

Doces Para Festas: 35

Inglês Básico: 30

Maquiador: 30

Design De Sobrancelhas: 30

Local dos cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras) Resistência, Rua Tancredo Neves, 79, Resistência

- Cursos:

Fotografia: 35

Local do curso: Movimento Comunitário De Resistência, Rua Da Luta, 88, Bairro Resistência

- Cursos:

Berçarista: 35

Cuidador De Idosos: 35

Local dos cursos: Movimento Comunitário Do Bairro São Pedro, Avenida Quatro De Setembro, 13, São Pedro

- Cursos:

Decoração De Festas: 35

Recepcionista: 35

Local dos cursos: Multivix Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras

- Cursos

Informática E Redes Sociais Para Melhor Idade: 40

Local dos cursos: Associação De Moradores Solon Borges, Rua Alexandre Martins De Figueiredo, 96 - Solon Borges

- Cursos:

Recepcionista: 40

Porteiro: 40

Auxiliar De Recursos Humanos: 40

Design De Sobrancelhas: 40

Maquiador: 40

Inglês Básico: 40

Auxiliar De Logística E Produção: 40

Agente Comunitário De Saúde: 40

Gestão Financeira De Pequenas E Médias Empresas: 40

Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade

- Cursos:

Porteiro: 30

Local dos cursos: Centro Comunitário Ilha De Santa Maria, Rua Hermes Curry Carneiro, 282, Ilha de Santa Maria

- Cursos

Preparação De Salgados: 40

Doces Para Festas: 40

Confeitaria: 40

Qualificar ES Mulher

Local do curso: Centro De Artes E Esportes Unificados - Ceu, Rua Vinte E Três De Abril, 35, Santo André, Vitória

- Cursos:

Design De Sobrancelhas: 35

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Nova Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Afonso Sarlo, 260 - Jesus De Nazareth

- Cursos:

Maquiador: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Antiga Escola “Emef Edna De Mattos Siqueira Gaudio”, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus De Nazareth

- Cursos

Costura: 75

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Telecentro Piedade, Rua Filomeno Ribeiro, 158 - Piedade

- Cursos