Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES na Serra

O Programa Qualificar ES vai abrir 1.215 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais para os moradores do município da Serra.
As inscrições podem ser feitas no site https://qualificar.es.gov.br/ até 8 de outubro.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
SERRA
Local do curso: EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, Feu Rosa, Serra
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 45
Cuidador De Idosos: 45
Auxiliar De Logistica E Produção: 45
Design De Sobrancelhas: 45
Local do curso: EEEFM Jones Jose do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina
- Cursos:
Auxiliar de Departamento Pessoal: 40
Local do curso: Igreja Católica São Sebatião, Rua Botão-de-ouro, 184, Feu Rosa
- Cursos:
Fotografia: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do curso: Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.
- Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 20
Auxiliar de logística e produção: 20
Auxiliar de rotinas administrativas: 20
Local do curso: Centro De Vivência São Patrício, Avenida Safira, S/N, São Patrício, Jacaraípe
- Cursos:
Cuidador de idosos: 40
Berçarista: 40
Local do curso: EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.
- Curso:
Porteiro: 40
Local do curso: Assembléia De Deus Vida Plena, Avenida Belo Horizonte, 52, Serra Dourada
- Cursos:
Recepcionista: 40
Fotografia: 40
Local do curso: EEEF Elice Baptista Gaudio, Rua Tulipas, S/N, Serra Dourada II
- Cursos:
Cuidador De Idosos: 40
Local dos cursos: EEEFM Vila Nova De Colares, Rua Alfredo Galeno, S/N, Vila Nova De Colares
- Cursos:
Auxiliar De Departamento Pessoal: 40
Cuidador De Idosos: 40
Porteiro: 40
Local do curso: EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Thomas, S/N, Boas Vista II
- Cursos:
Segurança Do Trabalho: 40
Decoração De Festas: 40
Inglês Básico: 40
Local do curso: Associação Dos Moradores De Boa Vista, Rua Elias Thomas, Boa Vista II
- Cursos
Auxiliar De Departamento Pessoal: 35
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35
Local do curso: EEEFM Dom João Batista Da Morra E Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 40
Local do curso: EEEF Taquara I, Rua Beija-flor II, Taquara I
- Cursos:
Auxiliar De Logística E Produção: 35
Local do curso: Centro Comunitário – Manoel Plaza, Rua L, Manoel Plaza
- Cursos:
Decoração De Festas: 40
Local do curso: EEEFM Professor João Antunes Das Dores, Rua Alameda Dos Estudantes, S/N, Planalto Serrano
- Cursos:
Inglês Intermediário: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Rua Salvador, S/N, Boa Vista II
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 40
Local do curso: Rede De Atendimento Integrado À Criança E Ao Adolescente – Rede Aica, Rua João-de-barro, 144, Novo Horizonte
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 35
Inglês Básico: 35