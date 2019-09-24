Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES na Serra

Curso de Designer de Sobrancelha é oferecido no Qualificar ES Crédito: Reprodução intenet

O Programa Qualificar ES vai abrir 1.215 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais para os moradores do município da Serra.

As inscrições podem ser feitas no site https://qualificar.es.gov.br/ até 8 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS

SERRA

Local do curso: EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, Feu Rosa, Serra

- Cursos

Segurança Do Trabalho: 45

Cuidador De Idosos: 45

Auxiliar De Logistica E Produção: 45

Design De Sobrancelhas: 45

Local do curso: EEEFM Jones Jose do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina

- Cursos:

Auxiliar de Departamento Pessoal: 40

Local do curso: Igreja Católica São Sebatião, Rua Botão-de-ouro, 184, Feu Rosa

- Cursos:

Fotografia: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do curso: Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.

- Cursos:

Auxiliar de recursos humanos: 20

Auxiliar de logística e produção: 20

Auxiliar de rotinas administrativas: 20

Local do curso: Centro De Vivência São Patrício, Avenida Safira, S/N, São Patrício, Jacaraípe

- Cursos:

Cuidador de idosos: 40

Berçarista: 40

Local do curso: EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.

- Curso:

Porteiro: 40

Local do curso: Assembléia De Deus Vida Plena, Avenida Belo Horizonte, 52, Serra Dourada

- Cursos:

Recepcionista: 40

Fotografia: 40

Local do curso: EEEF Elice Baptista Gaudio, Rua Tulipas, S/N, Serra Dourada II

- Cursos:

Cuidador De Idosos: 40

Local dos cursos: EEEFM Vila Nova De Colares, Rua Alfredo Galeno, S/N, Vila Nova De Colares

- Cursos:

Auxiliar De Departamento Pessoal: 40

Cuidador De Idosos: 40

Porteiro: 40

Local do curso: EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Thomas, S/N, Boas Vista II

- Cursos:

Segurança Do Trabalho: 40

Decoração De Festas: 40

Inglês Básico: 40

Local do curso: Associação Dos Moradores De Boa Vista, Rua Elias Thomas, Boa Vista II

- Cursos

Auxiliar De Departamento Pessoal: 35

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35

Local do curso: EEEFM Dom João Batista Da Morra E Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni

- Cursos:

Auxiliar De Recursos Humanos: 40

Local do curso: EEEF Taquara I, Rua Beija-flor II, Taquara I

- Cursos:

Auxiliar De Logística E Produção: 35

Local do curso: Centro Comunitário – Manoel Plaza, Rua L, Manoel Plaza

- Cursos:

Decoração De Festas: 40

Local do curso: EEEFM Professor João Antunes Das Dores, Rua Alameda Dos Estudantes, S/N, Planalto Serrano

- Cursos:

Inglês Intermediário: 40

Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40

Local do cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Rua Salvador, S/N, Boa Vista II

- Cursos

Segurança Do Trabalho: 40

Local do curso: Rede De Atendimento Integrado À Criança E Ao Adolescente – Rede Aica, Rua João-de-barro, 144, Novo Horizonte

- Cursos:

Auxiliar De Recursos Humanos: 35

Inglês Básico: 35



