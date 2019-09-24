Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quallificação

Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES na Serra

Oferta é de 1.215 oportunidades; inscrições podem ser feitas até 8 de outubro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2019 às 09:20

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 09:20

Curso de Designer de Sobrancelha é oferecido no Qualificar ES Crédito: Reprodução intenet
O Programa Qualificar ES vai abrir 1.215 vagas em cursos de qualificação profissional presenciais para os moradores do município da Serra.
> Governo do ES abre 16,5 mil vagas em cursos de graça
As inscrições podem ser feitas no site https://qualificar.es.gov.br/ até 8 de outubro.
O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA AS VAGAS
SERRA
Local do curso: EEEFM Marinete De Souza Lira, Rua Vitória Régia, Feu Rosa, Serra
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 45
Cuidador De Idosos: 45
Auxiliar De Logistica E Produção: 45
Design De Sobrancelhas: 45
Local do curso: EEEFM Jones Jose do Nascimento, Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina
- Cursos:
Auxiliar de Departamento Pessoal: 40
Local do curso: Igreja Católica São Sebatião, Rua Botão-de-ouro, 184, Feu Rosa
- Cursos:
Fotografia: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do curso: Associação Shalom, Avenida Vitória, 21, Central Carapina.
- Cursos:
Auxiliar de recursos humanos: 20
Auxiliar de logística e produção: 20
Auxiliar de rotinas administrativas: 20
Local do curso: Centro De Vivência São Patrício, Avenida Safira, S/N, São Patrício, Jacaraípe
- Cursos:
Cuidador de idosos: 40
Berçarista: 40
Local do curso: EEEFM Jacaraípe, Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico.
- Curso:
Porteiro: 40
Local do curso: Assembléia De Deus Vida Plena, Avenida Belo Horizonte, 52, Serra Dourada
- Cursos:
Recepcionista: 40
Fotografia: 40
Local do curso: EEEF Elice Baptista Gaudio, Rua Tulipas, S/N, Serra Dourada II
- Cursos:
Cuidador De Idosos: 40
Local dos cursos: EEEFM Vila Nova De Colares, Rua Alfredo Galeno, S/N, Vila Nova De Colares
- Cursos:
Auxiliar De Departamento Pessoal: 40
Cuidador De Idosos: 40
Porteiro: 40
Local do curso: EEEFM Arlindo Ferreira Lopes, Rua Elias Thomas, S/N, Boas Vista II
- Cursos:
Segurança Do Trabalho: 40
Decoração De Festas: 40
Inglês Básico: 40
Local do curso: Associação Dos Moradores De Boa Vista, Rua Elias Thomas, Boa Vista II
- Cursos
Auxiliar De Departamento Pessoal: 35
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 35
Local do curso: EEEFM Dom João Batista Da Morra E Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 40
Local do curso: EEEF Taquara I, Rua Beija-flor II, Taquara I
- Cursos:
Auxiliar De Logística E Produção: 35
Local do curso: Centro Comunitário – Manoel Plaza, Rua L, Manoel Plaza
- Cursos:
Decoração De Festas: 40
Local do curso: EEEFM Professor João Antunes Das Dores, Rua Alameda Dos Estudantes, S/N, Planalto Serrano
- Cursos:
Inglês Intermediário: 40
Auxiliar De Rotinas Administrativas: 40
Local do cursos: Centro De Referência Da Assistência Social (Cras), Rua Salvador, S/N, Boa Vista II
- Cursos
Segurança Do Trabalho: 40
Local do curso: Rede De Atendimento Integrado À Criança E Ao Adolescente – Rede Aica, Rua João-de-barro, 144, Novo Horizonte
- Cursos:
Auxiliar De Recursos Humanos: 35
Inglês Básico: 35
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Serra Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados