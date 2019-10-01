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Qualificação

Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Conceição da Barra

São 90 vagas no Qualificar ES Mulher em três cursos.

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 13:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 out 2019 às 13:07
confeitaria, bolo, cupcake Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.
Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Conceição da Barra, são 90 vagas no Qualificar ES Mulher em três cursos.

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Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.
Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.
CONFIRA OS CURSOS
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Itaúnas, Avenida Bento Daher, s/nº, Vila de Itaúnas
Cursos:
Doces e compotas: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Quilambola, Rua Ernane Benso, s/nº, Santana.
Cursos:
Preparação de salgados: 30
Qualificar ES Mulher
Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Braço Do Rio, Rua Sinval Marques de Brito, 295, Bairro Campo Verde II
Cursos:
Confeitaria: 30

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