Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Conceição da Barra

confeitaria, bolo, cupcake Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai abrir 2.100 vagas em 62 opções de cursos presenciais.

Está é a 2ª etapa de inscrição da 3ª oferta de vagas do programa. Em Conceição da Barra, são 90 vagas no Qualificar ES Mulher em três cursos.

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Esse total faz parte das mais de 16,6 mil vagas oferecidas pelo Qualificar ES na terceira oferta, que é a última de 2019. O total de vagas também contempla públicos específicos da sociedade, como os indígenas e as mulheres.

Os interessados podem se inscrever até 14 de outubro, no site www.qualificar.es.gov.br . O resultado será divulgado no dia 18 de outubro.

Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter mais de 16 anos, morar nos municípios em que os cursos serão realizados e ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde é preciso que o cidadão tenha idade mínima de 18 anos.

CONFIRA OS CURSOS

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Itaúnas, Avenida Bento Daher, s/nº, Vila de Itaúnas

Cursos:

Doces e compotas: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Quilambola, Rua Ernane Benso, s/nº, Santana.

Cursos:

Preparação de salgados: 30

Qualificar ES Mulher

Local dos cursos: Centro de Referência da Assistência Social - Cras Braço Do Rio, Rua Sinval Marques de Brito, 295, Bairro Campo Verde II

Cursos: