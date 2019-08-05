Jovens talentos

ArcelorMittal Tubarão abre 300 vagas de estágio no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis técnico e superior; bolsas podem chegar a R$ 832

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

Área de coqueria da ArcelorMittal Crédito: Divulgação

A ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o Programa #EstágiodeAço 2020. A oferta é de cerca de 300 vagas para estudantes de níveis técnico e superior. A previsão de início será para janeiro de 2020.

Os interessados podem se inscrever até 15 de agosto, no site brasil.arcelormittal.com. É necessário clicar no banner do #EstágiodeAço 2020 e escolher uma das vagas.

As bolsas-auxílio serão de R$ 776 para estudantes de nível técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 832 para os de nível superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte, alimentação e uniforme.

Para participar, os estudantes de nível técnico deverão estar cursando, no turno noturno, o último ano em 2020 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já para os de nível superior a exigência é concluir sua graduação entre julho de 2020 e dezembro de 2021, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

Os candidatos serão selecionados por meio de triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas de grupo e exames médicos.

CONFIRA OS CURSOS

Nível superior

- Administração

- Arquivologia

- Ciência da Computação

- Ciências Biológicas

- Ciências Contábeis

- Comércio Exterior

- Direito

- Economia

- Enfermagem

- Engenharia Civil

- Engenharia Ambiental

- Engenharia Controle e Automação

- Engenharia da Computação

- Engenharia de Produção

- Engenharia Elétrica

- Engenharia Mecânica

- Engenharia Metalúrgica

- Engenharia Química

- Fisioterapia

- Fonoaudiologia

- Jornalismo

- Marketing

- Nutrição

- Psicologia

- Publicidade

- Química - Bacharel

- Relações Internacionais

- Sistemas de Informação

- Serviço Social

Nível técnico

- Técnico Administração

- Técnico Automação Industrial

- Técnico Contabilidade

- Técnico de Refrigeração

- Técnico Edificações

- Técnico Eletrotécnica

- Técnico em Química

- Técnico Enfermagem

- Técnico Informática

- Técnico Logística

- Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária

- Técnico Mecânica

- Técnico Meio Ambiente

- Técnico Metalurgia

- Técnico Portos

- Técnico Segurança do Trabalho

Conteúdo da prova online

1. Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.

2. Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.

3. Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.

