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Em todo o país

30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil

Oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos temporários e efetivos em todo país; veja lista

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 12:54
estudo para concurso público
Concursos abertos em diversos entes da federação Crédito: Pinterest
Pelo menos 30 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 18.623,24 na Prefeitura de Água Doce (SC). O prazo vai até 15 de maio. Já a remuneração para os novos servidores da Polícia Civil do Paraná terão remuneração de até R$ 18.280,05.
No governo federal, estão abertas as inscrições para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou a abertura do novo Concurso Público designado ao provimento de 309 vagas de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil. As inscrições poderão ser feitas de 15 de maio a 5 de junho de 2020.

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> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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