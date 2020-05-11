30 concursos públicos abertos com salários de até R$ 18 mil

Os salários chegam a R$ 18.623,24 na Prefeitura de Água Doce (SC). O prazo vai até 15 de maio. Já a remuneração para os novos servidores da Polícia Civil do Paraná terão remuneração de até R$ 18.280,05.

No governo federal, estão abertas as inscrições para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) divulgou a abertura do novo Concurso Público designado ao provimento de 309 vagas de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil. As inscrições poderão ser feitas de 15 de maio a 5 de junho de 2020.