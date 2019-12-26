25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689,11 no Ministério Público do Trabalha (MPT), com inscrições até 26 de dezembro. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha, abriu concurso com 1.423 vagas, distribuídas por 98 cargos. As oportunidades estão distribuídas por quatro editais nas áreas da Saúde, Educação, administrativa e Instituto de Previdência. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro.
Já a Prefeitura de Linhares vai preencher 635 vagas, sendo 511 chances para área da Educação. Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro.