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PRF: governo prevê concursos anuais com mil vagas

O objetivo da corporação é contar com 13.098 policiais rodoviários até o final do governo Jair Bolsonaro. Hoje esse número é de quase 10 mil

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 21:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 out 2019 às 21:19
Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai repor quadro de pessoal Crédito: Facebook PRF
Boa notícia para quem quer ingressar na Polícia Rodoviária Federal (PRF). O governo federal deve abrir concursos públicos anuais até 2022, com mil vagas cada. A informação é do presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Deolindo Carniel.
Segundo o sindicalista, o objetivo da corporação é contar com 13.098 policiais rodoviários até o final do governo Jair Bolsonaro. Hoje esse número é de quase 10 mil. Novas informações deverão ser confirmadas em breve.
É bom lembrar que o diretor-geral da corporação, Adriano Furtado, também afirmou, recentemente, que pretende ter o quadro completo de servidores preenchido até 2022. Além disso, em 22 de julho, o presidente Jair Bolsonaro disse que o órgão poderá ser uma exceção dentro da política de contenção de contratação de servidores anunciada recentemente pelo ministro da economia Paulo Guedes.
A PRF encaminhou ao Ministério da Economia pedido para abrir concuros com 4.435 vagas, sendo 4.360 destinadas para o cargo de policial rodoviário federal, que pede nível superior para ingresso, e 75 para a carreira de agente administrativo, para quem possui ensino médio.
O processo seletivo para policiais rodoviários federais é destinado a candidatos que tenham nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00. No caso do cargo de agente administrativo, o inicial é de R$ 4.022,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais.
O último edital do concurso PRF para policial rodoviário federal, realizado em 2018, contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. A seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.
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