Vila Velha, Serra e Cariacica abrem inscrições para qualificação profissional de MEI

Ifes Campus Vila Velha oferta curso gratuito de Microempreendedor Individual Crédito: Divulgação

Além de ser cadastrado no CadÚnico, é necessário que os interessados apresentem o histórico escolar do Ensino Fundamental I ou uma autodeclararão de conclusão de curso. Também é preciso ter 18 anos ou mais.

As inscrições acontecem até o dia 31 de março e podem ser realizadas nos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Vila Velha e Cariacica, assim como em ambos os campi do Ifes dos municípios, e na Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres da Serra.

PROGRAMA

O objetivo do Programa Qualifica + Progredir é oferecer qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI) para atendimento e inclusão produtiva dos beneficiários do Programa Bolsa Família (Auxílio Brasil), assim como aos cadastrados no CadÚnico.

Com o curso, os egressos vão estar preparados a iniciar um negócio próprio, seja na atuação como microempreendedores individuais ou como líderes e membros de cooperativas no ramo os quais tenham experiência ou conhecimento. Desse modo, os alunos vão poder atuar nos mais diversos segmentos do ramo empresarial.

Ao todo, serão realizados três meses de encontros presenciais com aulas práticas e teóricas, e a carga horária será de 160 horas. O estudante vai receber uma bolsa para auxílio-alimentação e auxílio-transporte, bem como materiais didáticos.

Além disso, vale ressaltar que o aluno ingressa no curso na condição de estudante bolsista do programa. O valor da bolsa é proporcional à frequência nas aulas, e podem chegar ao total de R$ 640 para a frequência de 100% de dias letivos.

Para a conclusão do curso, é necessária obter uma frequência mínima de 75% da carga horária. Aqueles que concluírem, vão receber o certificado do Curso de Formação Inicial e Continuada de Microempreendedor Individual, emitido pelo Ifes.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, o candidato deve estar com os documentos de CPF, cópia do cartão da conta bancária, comprovante de residência, autodeclararão de conclusão do EF, e comparecer em um dos locais abaixo:

Vila Velha

Local: Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Ifes Campus Vila Velha



Vagas: 400



Inscrições: até 31 de março



Inscrições on-line no link do formulário.

Serra

Local: Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres da Serra



Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Públicas para Mulheres da Serra Vagas: 50



Inscrições: até 31 de março

